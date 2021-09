Die größte Horrorserie des Jahres auf Netflix: Sogar Stephen King ist geschockt

Nach Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor meldet sich Mike Flanagan mit einer neuen Serie bei Netflix zurück. Die ersten Reaktionen versprechen ein emotionales Horror-Highlight.

Mike Flanagan ist in den vergangenen Jahren zu einer der spannendsten Stimmen im Horrorkino geworden. Nicht nur das: Seit Still und Spuk in Hill House lehrt der Regisseur auch bei Netflix das Fürchten und entfaltet unheimliches Grauen.

Auf seine ersten Achtungserfolge bei dem Streaming-Anbieter folgte letztes Jahr die nicht weniger beeindruckende Fortsetzung der Spuk-Anthologie, Spuk in Bly Manor. Ende des Monats startet sein nächstes Großprojekt: Midnight Mass.

Die Horrorserie entführt in eine kleine Gemeine auf einer Insel und erzählt von der Ankunft eines Priesters. Kaum ist der geistliche Father Paul (Hamish Linklater) in der Ortschaft angekommen, ereignet sich ein außergewöhnliches Ereignis nach dem anderen.



Hier könnt ihr euch den Trailer zu Midnight Mass anschauen:

Midnight Mass - S01 Trailer (Deutsch) HD

Der Trailer sieht sehr vielversprechend aus. Die ersten Reaktionen zu Midnight Mass untermauern diesen Eindruck. Auf Twitter haben einige Kritiker:innen ihre Euphorie kundgetan. Auch prominente Stimmen werden laut: Niemand Geringeres als Horrormeister Stephen King lobt die neue Mike Flanagan-Serie.

Midnight Mass: Erst Reaktionen zum Netflix-Horror-Highlight

Stephen King schreibt, dass Mike Flanagan (der auch schon King-Geschichten wie Doctor Sleeps Erwachen und Das Spiel verfilmte) eine Serie geschaffen hat, die dicht erzählt und wunderschön gefilmt ist. Als wäre das nicht genug, soll Midnight Mass in seinem Finale einen Horror-Höhenflug auf Netflix abliefern.

Auch Nora Dominick von BuzzFeed ist voll des Lobes. Sie schreibt, dass sich jede Episode (insgesamt sind es sieben Stück) wie eine Achterbahnfahrt anfühlt. Zudem ist sie vom Ensemble begeistert. Besonders angetan hat es ihr Kate Siegel, die als Schauspielerin auch bei Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor beteiligt war.

Richard Newby, der als freier Autor u.a. für die New York Times und den Hollywood Reporter tätig ist, verspricht eine starke Geschichte über Themen wie Glauben, Sucht, Tod und Leben. Midnight Mass ist erschreckend wie erhellend. Für Newby existieren in der Serie keine Stereotypen. Jede Rolle fühlt sich authentisch an.

Für Mason Downey, der zum Gamespot-Team gehört, ist Midnight Mass die beste Serie von Mike Flanagan auf Netflix. Er betont die Brutalität des Gezeigten, versichert jedoch ebenfalls, dass Flanagans unverkennbares Markenzeichen nicht verschwunden ist: Erneut hat er eine Horrorgeschichte voller Empathie und Mitgefühl geschaffen.

Dass Midnight Mass Mike Flanagans beste Netflix-Serie ist, unterschreibt auch Mark Cassidy, der für Seiten wie Comic Book Movie und The Playlist unterwegs ist. Für ihn kommt das vor allem dadurch zum Vorschein, dass sich Midnight Mass sehr persönlich anfühlt. Und keine Angst: Cassidy verspricht ebenfalls ordentlichen Grusel.

Zum Schluss haben wir noch eine prominente Stimme zu Midnight Mass: Elijah Wood, der schon einige Ausflüge ins Horrorfach unternommen hat, preist die ersten zwei Episoden von Midnight Mass. Mehr hat er noch nicht gesehen. Aber das reicht ihm völlig, um so schnell wie möglich in die Welt der Serie zurückkehren zu wollen.



Midnight Mass startet am 24. September 2021 auf Netflix.

