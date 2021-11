Die größte Star Wars-Serie des Jahres auf Disney+: Alle neuen Filme und Serien im Dezember

Disney+ enthüllt alle Filme und Serien, die im Dezember neu ins Programm kommen. Mit dabei ist die heiß erwartete Star Wars-Serie Das Buch von Boba Fett, die auf The Mandalorian aufbaut.

Lange haben Star Wars-Fans auf diesen Moment gewartet. Im Dezember ist es endlich so weit: Boba Fett erhält seine eigene Geschichte. In dem The Mandalorian-Spin-off Das Buch von Boba Fett nimmt Temuera Morrison die Rolle des legendären Kopfgeldjägers wieder auf. Darüber hinaus hat Disney+ im Dezember einige Highlights mehr zu bieten.

Gleich zu Beginn des Monats wandert Ridley Scotts neues Epos, The Last Duel, ins Programm des Streaming-Diensts. Zudem erwartet uns mit Welcome to Earth eine vielversprechende National Geographic-Serie mit Will Smith und von Darren Aronofsky. Abgeschlossen wird das Jahr mit dem großen Oscar-Gewinner Nomadland von Eternals-Regisseurin Chloé Zhao.

Ab dem 1. Dezember 2021 auf Disney+

The Last Duel (Star)

Ein großer Sprung – Staffel 1 (Star)

Mayday – Alarm im Cockpit – Staffel 5, 7, 11, 14-16 (National Geographic)

Der Zweite Weltkrieg - Apokalypse der Moderne – Staffel 1 (National Geographic)

Small World - Kleine ganz groß – Staffel 1 (National Geographic)

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. – Staffel 7 (Marvel)

Ab dem 3. Dezember 2021 auf Disney+

Ab dem 8. Dezember 2021 auf Disney+

Ab dem 10. Dezember 2021 auf Disney+

Zurück von den Toten (National Geographic)

Ab dem 15. Dezember 2021 auf Disney+

Ron läuft schief (Disney+ Original)

Foodtastic – Staffel 1 (Disney+ Original)

Abenteuer Ägypten – Staffel 1 (National Geographic)

Muppet Babies (Disney)

Ab dem 17. Dezember 2021 auf Disney+

Arendelle Castle Yule Log: Cut Paper Edition (Disney+ Original)

Al Davis vs. the NFL (ESPN / Star)

Angry Sky (ESPN / Star)

The Band that wouldn't die (ESPN / Star)

The Best that never was (ESPN / Star)

Big Shot (ESPN / Star)

Brian and the Boz (ESPN / Star)

Broke (ESPN / Star)

D-Day: Operation Neptune (National Geographic)

Fantastic Lies (ESPN / Star)

Galacticos (ESPN / Star)

No Crossover: Allen (ESPN / Star)

Port Security: Hamburg (National Geographic)

Run Ricky Run (ESPN / Star)

Silly little Game (ESPN / Star)

Slaying the Badger (ESPN / Star)

Small Potatoes: Who killed the USFI? (ESPN / Star)

This magic Moment (ESPN / Star)

Unsinkbar: Japans verschollenes Schlachtschiff (National Geographic)

Naturgewalten hautnah (National Geographic)

Ab dem 22. Dezember 2021 auf Disney+

Wunderbare Jahre – Staffel 1 (Disney+ Original)

Brickleberry – Staffel 1-3 (Star)

Mysterious Mermaids – Staffel 3 (Star)

Ab dem 24. Dezember 2021 auf Disney+

Ab dem 29. Dezember auf Disney+

Das Buch von Boba Fett – Staffel 1 (Disney+ Original)

Club Micky Maus – Staffel 4 (Disney+ Original)

Criminal Minds: Beyond Borders – Staffel 1&2 (Star)

Gordon Ramsay : Kulinarische Abenteuer – Staffel 2 (National Geographic)

Ab dem 31. Dezember auf Disney+

