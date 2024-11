Die Ringe der Macht hat in Staffel 2 den Tod einer beliebten Figur entschärft: Bei Tolkien war sein Ableben viel grausamer

Amazons Herr der Ringe-Serie tötet in Staffel 2 einen Fanliebling. Seine Hinrichtung hätte aber noch deutlich brutaler ausfallen können, wenn Die Ringe der Macht Tolkiens Vorlage gefolgt wäre.

Achtung, es folgen massive Spoiler zu Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie: Die jüngste Season von Amazons Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist vorbei und trotzdem beschäftigen die Wendungen darin noch immer viele Fans. Insbesondere der Abschied von Celebrimbor (Charles Edwards) dürfte nicht nur Sauron-Darsteller Charlie Vickers schwergefallen sein. Doch hättet ihr gewusst, dass sein trauriges Ende in der Vorlage von J.R.R. Tolkien noch deutlich grauenvoller ist?

Celebrimbors Tod ist ein großer Herr der Ringe-Verlust, dabei ist Die Ringe der Macht noch gnädig ...

Während viele schon auf Staffel 3 von Die Ringe der Macht schauen, wo heiß erwartete neue Figuren eingeführt werden sollen und Sauron seine Ringgeister versammeln wird, lohnt zunächst ein Blick zurück auf die Charaktere, die uns in Staffel 2 verlassen haben. Neben Bronwyn, Waldreg, Valandil, Mirdania und König Durin mussten wir auch von Adar und Celebrimbor Abschied nehmen. Vor allem den von Sauron persönlich ermordeten Elbenschmied werden nach dem genialen Zusammenspiel der Darsteller Charles Edwards und Charlie Vickers wohl viele vermissen.

In Amazons Serie Die Ringe der Macht kommt Ringschmied Celebrimbor im Finale hinter Annatars Identität und muss feststellen, dass er die ganze Zeit mit Sauron zusammengearbeitet hat. Er kann die neun Menschen-Ringe an Galadriel übergeben, wird vom Dunklen Lord aber zu Tode gefoltert, ohne ihren Aufenthaltsort zu enthüllen. Von Pfeilen gespickt und auf einem Speer aufgespießt, stirbt Celebrimbor schließlich durch Saurons Hand. Aber nicht, ohne seinen Gegenspieler vorher noch als "Herrn der Ringe" zu verspotten und ihm sein Ende durch einen Ring zu prophezeien.

Der Verlust des Herren von Eregion bringt am Ende sogar Sauron zum Weinen. Doch eigentlich geht Celebrimbors Todesgeschichte bei Tolkien noch brutaler weiter.

Grausiger Herr der Ringe-Abschied: So unterscheidet sich Celebrimbors Serien-Tod von Tolkiens Vorlage

Auch in J.R.R. Tolkiens Legendarium wird Celebrimbor während der Schlacht von Eregion von Sauron gefangen, gefoltert und dann getötet. In der literarischen Vorlage des Herr der Ringe-Autors sind es allerdings die drei Elben-Ringe, die der Schmied dabei vor Sauron beschützt und nicht die Menschen-Ringe. Nach seinem Tod hängt Sauron Celebrimbors pfeilgespickten Leichnam an eine Fahnenstange und trägt sie als Banner vor sich her, als er Elronds Armee bei den Grauen Anfurten angreift. So möchte man einen toten Freund bestimmt nicht wiedersehen.

Wer wissen will, wie eine derart entsetzliche Szene in einer Serie aussehen könnte, schaut sich am besten die Nachwehen der Roten Hochzeit am Ende der 3. Game of Thrones-Staffel an, wo Robb Starks Leiche mit aufgenähtem Wolfskopf durch die Straßen getragen wird. Die Leichenschändung als Kriegsstandarte wäre für die Herr der Ringe-Serie wohl aber zu weit gegangen. Mit dem langen Speer, auf dem Sauron Celebrimbor am Ende in die Höhe stemmt, findet sich im Finale von Staffel 2 aber durchaus eine versteckte Serien-Anspielung an den grausigen Buchtod. Dass die Szene der Leichen-Parade später in Staffel 3 noch nachgereicht wird, ist jedoch unwahrscheinlich. Ab einem gewissen Gewalt-Level zieht die Amazon-Serie dann doch eine Grenze.

Podcast zur Herr der Ringe-Serie: Ringe der Macht-Finale und was uns in Staffel 3 erwartet

Nach 8 Folgen ist die 2. Staffel von Amazons großer Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zu Ende gegangen. Mittelerde-Fans Esther von Moviepilot und Sebastian von Filmstarts ziehen ein Fazit nach dem großen Finale und diskutieren Highlights und Fehltritte der Rückkehr.

Ist die Zauberer-Enthüllung gelungen? Hält die große Schlacht, was sie versprochen hat? Und was haben Sauron, Galadriel und Co. als Nächstes vor, wenn wir auf Theorien zu Staffel 3 schauen?