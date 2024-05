Die Ringe der Macht Staffel 2 versteckt im neuen Video das ekligste Herr der Ringe-Monster der Filme

Aufmerksame Herr der Ringe-Fans entdecken in Amazons zweitem Staffel 2-Video bereits die Rückkehr eines widerlichen Herr der Ringe-Feindes aus der Film-Trilogie.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht hat den Amazon-Start von Staffel 2 für den 29. August 2024 bei Prime Video * verkündet und einen ersten Teaser Trailer des Fantasy-Abenteuers veröffentlicht. Adleräugige Fans entdeckten nun im dazugehörigen Zusatz-Video das Wiedersehen mit einer alten furchteinflößenden Bekannten aus den Peter Jackson-Filmen.

Herr der Ringe-Rückkehr: Habt ihr Spinne Kankra im Ringe der Macht-Video entdeckt?

Bereits letztes Jahr sickerte gerüchteweise durch, dass die Amazon-Serie Riesenspinne Kankra zurückbringen würde, die schon in Peter Jacksons Trilogie Frodo in ihrem Netz fing. Das neue Video-Material scheint diese Theorie zu bestätigen: Neben dem Trailer veröffentlichte Amazon zur 2. Staffel von Die Ringe der Macht auch ein Making-of-Video, in dem Zuschauende einen ersten Einblick auf die Spinne erhaschen können.

Entdeckt die Herr der Ringe-Spinne Kankra im Hintergrund bei Minute 1:40

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - S2 Featurette (English)

"Das Set ist fast zu gruselig, um es zu betreten", verkündet Isildur-Darsteller Maxim Baldry im Featurette der Fantasy-Serie. Wir bekommen einen Gang voller (Spinnen-?)Eier zu sehen und dann läuft der Schauspieler an einer Wand von Storyboards vorbei, also Zeichnungen, die die Geschichte illustrieren. Wie Reddit-Nutzer Alasdair_10 zeigt, könnt ihr dort eine Spinne erkennen: in der 3. Spalte von rechts, auf dem 3. Bild von unten:

Rings of Power-Spinne: Wer ist Kankra im Herr der Ringe-Universum?

Die Monster-Spinne Kankra (im Englischen: Shelob) ist bei Tolkien die letzte Tochter der "Lichtfresserin"-Spinne Ungoliant, die das Licht der zwei Elben-Bäume in Valinor vernichtete. Die 2. Staffel der Fantasy-Serie könnte uns zeigen, wie Sauron seinen späteren Spinnen-Wachhund rekrutiert, der später den Pass von Cirith Ungol bewohnt und sich Frodo und Sam in den Weg stellt.

Warner Kankra in Der Herr der Ringe: Die zwei Türme

Wir wissen, dass der totgeglaubte Held Isildur nach Staffel 1 im neu erschaffenen Mordor verschollen ist. Da der Trailer ihn an der Seite von Elb Arondir (Ismael Cruz Córdova) zeigt, liegt die Vermutung nahe, dass die zwei es gemeinsam mit Frodos späterer achtbeiniger Gegnerin zu tun bekommen.

Die Ringe der Macht: Podcast zur Herr der Ringe-Serie mit Staffel 2-Ausblick

Im Staffelfinale löste Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht die größten Rätsel der 1. Staffel auf. Wir diskutieren die Enthüllungen und werfen einen Blick voraus, welche Versprechen die Serie bereits für die 2. Staffel gibt.

Ob versteckte Herr der Ringe-Anspielungen oder versprochene neue Figuren, die zu Galadriel und Sauron stoßen: Wir nehmen das Staffel-Ende ganz genau unter die Lupe und sprechen über die schönsten und schlimmsten Momente gleichermaßen.