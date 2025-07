Die Zukunft einer beliebten The Walking Dead-Serie ist gesichert: Negan und Maggie kehren mit großer Änderung zurück

Die The Walking Dead-Serie Dead City ist nach zwei Staffeln längst nicht zu Ende. Denn jetzt steht fest: Maggie und Negan kehren für eine 3. Staffel zurück.

Wird Maggie jemals den Mord an ihrem Ehemann Glenn verzeihen können? Oder wird sie sich eines Tages an Negan dafür rächen? Diese Fragen begleiten The Walking Dead-Fans seit mittlerweile neun Jahren und stehen im Zentrum der Spin-off-Serie The Walking Dead: Dead City, die einige Jahre nach dem Ende der Originalserie spielt.



Seit mittlerweile zwei Staffeln kämpfen Lauren Cohan und Jeffrey Dean Morgan schon als Maggie und Negan im postapokalyptischen New York ums Überleben, während ihr Konflikt sich in unerwartete Richtungen entwickelt. Abgeschlossen ist ihre Geschichte aber noch längst nicht. Denn jetzt wurde Staffel 3 offiziell bestellt. Fans müssen sich aber auf eine große Änderung einstellen.

In The Walking Dead: Dead City Staffel 3 werden Maggie und Negan zu Verbündeten

Wie Variety berichtet, hat der US-Sender AMC sein beliebtes The Walking Dead-Format um eine weitere Staffel verlängert, deren Dreharbeiten im Herbst 2025 in Boston starten. Serienschöpfer Eli Jorné wird für die Fortsetzung allerdings nicht zurückkehren. Stattdessen kommt Seth Hoffman als neuer Showrunner an Bord, der bereits einige Erfahrungen im The Walking Dead-Universum vorzuweisen hat. Als Co-Produzent und Drehbuchautor wirkte er zuvor an den Staffeln 4 bis 6 der Originalserie mit. Aber wie geht es für Maggie und Negan weiter?

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Dead City Staffel 2:

Erst vor wenigen Wochen endete die Ausstrahlung der zweiten Season von Dead City mit einem unerwarteten Cliffhanger, der spannende Veränderungen für Staffel 3 verspricht. Nachdem sich Maggie und Negan inmitten des Konflikts zwischen der New Babylon Federation und den anarchischen Banden von Manhattan aus dem Weg gehen wollten, mussten sie schlussendlich erkennen, dass nur ein Weg in die Zukunft führt: zusammen.

Maggie hatte die einmalige Chance, den Ex-Savior mit seiner eigenen Lucille zur Strecke zu bringen. Schlussendlich akzeptiert sie aber, dass sie von ihrer Rache ablassen muss. Und so beschließen die einstigen Feinde (und Perlie Armstrong), gemeinsam für eine bessere Welt zu kämpfen. Wie ihre Zusammenarbeit in Staffel 3 konkret aussehen wird, enthüllt die offizielle Handlungsbeschreibung:

Maggie und Negan legen endlich ihre Differenzen beiseite und bauen die erste blühende Gemeinschaft in Manhattan seit der Apokalypse auf. Doch als das Chaos in der Stadt ausbricht, sind sie gezwungen, sich zu fragen: Haben sie aus ihren alten Wunden gelernt oder wird ihre dunkle Vergangenheit den Untergang der ganzen Stadt bedeuten?

Wann startet The Walking Dead: Dead City Staffel 3?

Einen Starttermin für die Rückkehr von Maggie und Negan gibt es bislang nicht. Da die Produktion erst in den kommenden Monaten beginnt, rechnen wir mit einer Veröffentlichung im Herbst 2026 bei AMC. In Deutschland ist die Serie bei Magenta TV zu sehen.

Ganz so lang müssen Zombie-Fans allerdings nicht auf Nachschub warten. Bereits am 8. September 2025 startet bei Magenta TV die 3. Staffel der Spin-off-Serie The Walking Dead: Daryl Dixon. Diese schickt die Fanlieblinge Daryl und Carol nach einem Frankreich-Abenteuer in das postapokalyptische Spanien. Eine 4. Staffel wird aktuell schon gedreht und wird 2026 zu sehen sein.