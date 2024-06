Direkt nach Deutschlandspiel im TV: Gigantischer Weltraum-Blockbuster, der ein ganzes Film-Universum begonnen hat

Falls ihr nicht wisst, was ihr nach dem EM-Spiel der Nationalelf Deutschlands im TV gucken sollt: Wie wäre es mit diesem Sci-Fi- und Superhelden-Blockbuster?

Heute läuft das Eröffnungsspiel der Fußball-EM im TV, aber auch das dauert natürlich nicht ewig. Wir haben den perfekten Sci-Fi-Film im Anschluss für euch, der aber wohl schon ungefähr fünf Minuten vor dem Abpfiff losgeht: Man of Steel hat seinerzeit ein ganzes Kino-Universum begründet, aber immer noch keine richtige Fortsetzung bekommen und das bleibt auch so.



Heute im TV: Darum geht's in Man of Steel mit Henry Cavill

Weil sein Heimatplanet vor dem Untergang steht, schickt der Kryptonier Jor-El seinen Sohn Kal-El mit dem sogenannten Kodex in einer Art Rettungskapsel auf die Erde. Dort wird das kleine Kind von einem Ehepaar in Kansas entdeckt, aufgenommen und großgezogen. Bald stellt sich jedoch heraus, dass der nun Clark genannte Ziehsohn ganz besondere, übermenschliche Fähigkeiten hat.

Clark (Henry Cavill) macht sich nach dem Tod seines Ziehvaters auf die Suche nach der eigenen Identität und findet sie auch – im eisigen Norden in Form eines alten Raumschiffs. Er beschließt, fortan für das Gute einzustehen und seine Kräfte sinnvoll einzusetzen. Clark aka Superman begegnet außerdem der Reporterin Lois Lane, doch schon bald wird die Erde vom finsteren General Zod und dessen Terraforming-Plänen heimgesucht.

Warner Bros. Mit General Zod ist in Man of Steel nicht gut Kirschen essen.

Obwohl Man of Steel ein ganzes Universum begründet hat, bekam der Film nie eine richtige Fortsetzung

Mit Man of Steel wurde das DCEU genannte DC-Comics-Filmuniversum ins Leben gerufen. An den Erfolg des Marvel Cinematic Universe kamen die Filme zwar nicht heran, aber neben Batman vs Superman sowie der Justice League mit Wonder Woman und Aquaman, wurden auch noch Suicide Squad und The Flash ins Leben gerufen.

Aber trotz der vielen anderen Filme, in denen Henry Cavill als Superman auftauchte und unter anderem gegen seine erbittertsten Rivalen kämpfen musste, war ihm kein klassisches Sequel vergönnt. Dabei gab es immer wieder Gerüchte und Pläne rund um eine Fortsetzung, doch ein fertiger Film wurde nie aus dem Projekt. Was auch so bleibt: Mittlerweile steht fest, dass das DC-Universum komplett neu gestartet wird.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Man of Steel?

Den Mann aus Stahl könnt ihr heute Abend ab 22:40 Uhr auf ProSieben bewundern. Das ist je nachdem, wie es läuft, wahrscheinlich 5 Minuten vor Abpfiff des EM-Eröffnungsspiels. Mit Werbung läuft der Streifen dann bis um 1:30 Uhr. Eine Wiederholung kommt dann direkt um 3:15 Uhr.

Falls ihr das Deutschlandspiel aber auf jeden Fall bis zum Ende sehen und nicht den Anfang von Man of Steel verpassen wollt, könnt ihr den Superhelden-Actionfilm auch streamen. Beispielsweise bei Magenta TV ohne zusätzliche Kosten, oder bei Amazon, Maxdome, Apple TV und Google.

