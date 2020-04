The Mandalorian: Jetzt ist die Serie das spannendste Star Wars-Projekt

The Mandalorian entwickelt sich zum interessantesten Star Wars-Projekt seit langer Zeit, auch deshalb, weil ein Fan-Liebling für Staffel 2 bestätigt wurde. Spoiler voraus!

Inzwischen können Star Wars-Fans auch hierzulande die heiß erwartete 1. Staffel von The Mandalorian sehen. Dabei folgen wir dem wortkargen Antihelden auf seinen Abenteuern im Outer Rim, nur wenige Jahre nach dem Untergang des Galaktischen Imperiums. Bald wird der Mandalorianer übrigens eine besondere Bekanntschaft machen, denn mit Ahsoka Tano wurde ein Fan-Liebling für die 2. Staffel bestätigt.

Star Wars bei Disney+ : Über den Link könnt ihr ein Abo abschließen und damit Moviepilot unterstützen. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei uns einen Überblick über das komplette Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Und genau um ihren Auftritt und ihre potentielle Rolle in der Fortsetzung von The Mandalorian soll es nachfolgend gehen. Da ich dabei nicht um massive Spoiler zur 1. Staffel von The Mandalorian sowie zu den Animationsserien Star Wars: The Clone Wars und Star Wars Rebels herumkommen werde, betrachtet euch hiermit als gewarnt.

Was hat Ahsoka bisher in der Star Wars-Saga erlebt?

Ihr Debüt feierte Ahsoka Tano im Star Wars: The Clone Wars-Kinofilm, in welchem sie Anakin Skywalker als Padawan zugeteilt wurde. Fortan kämpften die beiden während der Klonkriege in zahlreichen Schlachten. Als Meister und Schülerin verbindet sie eine starke Beziehung, zumindest bis Ahsoka nach einer Gerichtsverhandlung den Jedi-Orden verließ und somit ebenfalls ihrem Meister den Rücken kehrte.

© Disney Ahsoka Tano

In der mittlerweile auch bei uns gestarteten 7. Staffel von Star Wars: The Clone Wars werden Anakin und Ahsoka wieder vereint, denn in den letzten Tagen der Klonkriege führt sie eine gemeinsame Mission nach Mandalore. Jahre später spielte sie eine wichtige Rolle bei der Gründung der Rebellion und zeitweise griff Ahsoka auch aktiv in den Kampf gegen Darth Vader und seine Inquisitoren ein.

Zum Weiterlesen: The Mandalorian verändert Star Wars für immer

Ihre Spur verliert sich nach der der Zerstörung des zweiten Todessterns in der Schlacht von Endor. Gemeinsam mit ihrer Mandalorianer-Freundin Sabine Wren machte sie sich vier Jahre vor dem Beginn von The Mandalorian auf in die Unbekannten Regionen, um ihren Freund Ezra Bridger zu finden. Wir wissen zwar (noch?) nicht, ob ihre Suche erfolgreich war, doch zumindest Ahsoka dürfte wohl unserem Mandalorianer begegnen.

Welche Rolle spielt Ahsoka in der 2. Staffel von The Mandalorian?

Natürlich sind die Umstände ihres Treffens sowie der Umfang von Ahsokas Rolle in The Mandalorian derzeit noch unklar. Falls wir einem Bericht von Deadline Glauben schenken dürfen, wird sie jedoch voraussichtlich "nur" eine Gastrolle übernehmen, allerdings können bekanntlich auch solche großen Einfluss auf eine Geschichte haben. Und Ahsoka scheint geradezu prädestiniert für zwei Funktionen in der 2. The Mandalorian-Staffel zu sein.

© Disney Ahsoka Tano

Zunächst einmal dürfte sie für unseren Antihelden eine wertvolle Verbündete sein, schließlich besitzt Ahsoka ebenfalls eine langjährige Verbindung zu Mandalore und den Mandalorianern. Sie könnte ihn mehr über die Geschichte seines Wahl-Volkes lehren und ihn bei seiner neuesten Mission unterstützen: das Kind zu seinem Volk zu bringen. Eine Aufgabe, die sich angesichts mangelnder Informationen als problematisch erweist.

Zum Weiterlesen: Baby Yoda zeigt zum ersten Mal seine Kräfte

Ahsoka gehört zu den wenigen noch lebenden Wesen in der Galaxis, die eine Verbindung zu einem anderen Mitglied des Volkes des Kindes hatte: Meister Yoda. Sie könnte folglich über nützliche Informationen zu dieser Alien-Spezies verfügen, die dem Mandalorianer helfen könnten. Davon abgesehen könnte Ahsoka aus einem anderen Grund noch eine wichtige Rolle im Leben des Kindes einnehmen.

Ahsoka, die Macht und "epische Lichtschwert-Action"

Dabei geht es natürlich um die besondere Begabung des kleinen Aliens, denn dieses kann bekanntlich die Macht nutzen - einschließlich einer aus dem Legends-Bereich bekannten Fähigkeit, die Rey ebenfalls in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers einsetzte. Wer wäre also besser geeignet, um das Potential des Kindes einzuschätzen, als eine so erfahrene Machtnutzerin wie Ahsoka? Zudem könnte sie den Kleinen vielleicht sogar kurzzeitig trainieren und ihm den einen oder anderen nützlichen Trick beibringen.

© Disney Sabine Wren mit dem Dunkelschwert

Doch sehr wahrscheinlich werden wir Ahsoka nicht nur als weise Veteranin sehen, sondern sie des Weiteren sogar in der kommenden The Mandalorian-Staffel in Aktion erleben dürfen. Zumindest legen dies Aussagen von Moff Gideon-Darsteller Giancarlo Esposito nahe, der, wie Comic Book berichtete, "große, große, epische, epische Lichtschwert-Action" für die nächste Staffel verspricht. Er konnte zwar nicht verraten, gegen wen er antreten werde, doch es werde definitiv nicht das Kind sein.

Bereits in The Clone Wars und Rebels konnte Ahsoka ihren meisterhaften Umgang mit dem Lichtschwert wiederholt eindrucksvoll beweisen, selbst gegen Darth Vader konnte sie sich im Duell behaupten. Da Gideon das aus den Animationsserien bekannte Dunkelschwert, eine in der Geschichte der Mandalorianer überaus bedeutsame Waffe, besitzt, könnte uns ein äußerst spannendes Lichtschwert-Duell erwarten.

Ahsoka ist der perfekte Gastcharakter für The Mandalorian

So oder so verspricht Ahsokas Auftritt in der nächsten The Mandalorian-Staffel etwas ganz Besonderes zu werden. Nicht nur, weil sie zu den beliebtesten Charakteren der Star Wars-Historie gehört, sondern weil sie das ideale Bindeglied zur "großen" Sternen-Saga darstellt. Ein Umstand, der wie dafür gemacht zu sein scheint, um sowohl die Geschichte unseres zumeist schweigsamen Mandalorianers als auch jene Ahsokas voranzutreiben.

© Disney Ahsoka am Ende von Star Wars Rebels

Kurz gesagt ist Ahsoka der perfekte Gast-Charakter für The Mandalorian, nicht nur, weil sie als ideales Bindeglied zu den Geschehnissen der Skywalker-Saga fungiert, sondern vielmehr wegen ihres immensen Wissens und ihren persönlichen Verbindungen zu den Mandalorianern, der Macht und den Jedi. Zur Zeit von The Mandalorian gibt es niemanden in der weit, weit entfernten Galaxis, der über all diese Dinge ähnlich viel weiß wie Ahsoka.

Die 2. Staffel von The Mandalorian soll im Herbst 2020 auf Disney+ starten.

The Mandalorian-Podcast: Erster Eindruck der Star Wars-Serie

In der ersten Mini-Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir einen kurzen Einblick in die erste Star Wars-Realserie.

The Mandalorian fühlt sich an wie ein Weltraum-Western. Doch wann spielt die Handlung der Star Wars-Serie? Welche Figur ist bisher die coolste? Und was hat Werner Herzog damit zu tun? Im Mini-Podcast stellen Andrea und Matthias das langerwartete Disney+-Original vor.

Freut ihr euch ebenfalls ein Ahsokas Auftritt in The Mandalorian?