Disney+ bringt einen der größten Horror-Hypes des Jahres endlich nach Deutschland: Alle neuen Filme und Serien im Dezember

Im Dezember startet der Horror-Hype Barbarian bei Disney+. Darüber hinaus hat der Streaming-Dienst viele weitere Filme und Serien angekündigt. Wir haben die Übersicht für euch.

Lange habe wir gewartet, jetzt ist es endlich so weit: Während in den USA schon seit Monaten der Horrorfilm Barbarian gehypt wird, kündigt sich nun endlich der hiesige Start des Schauerfests an: Disney+ zeigt das nervenaufreibende Ereignis kurz vor Ende des Jahres. Darüber hinaus stehen viele weitere Neustarts fest.

Gespannt sind wir u.a. auf Das Vermächtnis von Montezuma. Die Abenteuerserie setzt das von Nicolas Cage gestartete Disney-Franchise fort, das bisher die Filme Das Vermächtnis der Tempelritter und Das Vermächtnis des geheimen Buches umfasst. Der Fokus der Geschichte verlagert sich dieses Mal auf neue, junge Figuren.

Auch Mord im Auftrag Gottes, die große Dramaserie mit Andrew Garfield und Daisy Edgar-Jones, schafft es vor dem Jahreswechsel noch zu Disney+. Darüber hinaus gibt es diverse weihnachtliche Specials, weitere Nachzügler und Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück, einem Animationsfilm auf dem Nachts im Museum-Franchise.

Ab dem 2. Dezember 2022 bei Disney+

Ab dem 7. Dezember 2022 bei Disney+

The Come Up – Staffel 1 (Star)

Ab dem 9. Dezember 2022 bei Disney+

Ab dem 14. Dezember 2022 bei Disney+

Ab dem 16. Dezember 2022 bei Disney+

Ab dem 21. Dezember 2022 bei Disney+

This Fool – Staffel 1 (Star)

Die Top Ten der 80er – Staffel 1 (National Geographic)

Mayday – Alarm im Cockpit – Staffel 21 (National Geographic)

Ab dem 28. Dezember 2022 bei Disney+

Ab dem 30. Dezember bei Disney+

The Cave (National Geographic)

Auf welche Filme und Serien freut ihr euch am meisten im Dezember bei Disney+?