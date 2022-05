Disney+ hat aktuell 3 der besten Comedy-Serien überhaupt – und gute Nachrichten für How I Met Your Mother-Fans [Anzeige]

Das langerwartete How I Met Your Mother-Spin-off kommt endlich. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit auf Disney+ aber noch mit dem Original und anderen Comedy-Highlights vertreiben.

Die besten Comedy-Serien kann man immer wieder schauen, deswegen ist es so wichtig, dass sie ein ständiges Streaming-Zuhause haben. Auf Disney+ sind gleich drei der besten Sitcoms aller Zeiten verfügbar und die Auswahl wächst immer weiter. Wir verraten euch, welche Serien euch auch an den miesesten Tagen noch gute Laune machen – egal, ob ihr zum ersten Mal reinguckt oder ein bisschen Nostalgie tanken wollt.

Guckt jetzt alle How I Met Your Mother-Folgen auf Disney+, denn bald kommt Nachschub

Aktuell entsteht auf Disney+ ein How I Met Your Mother-Serienuniversum. Von 2005 bis 2014 beherrschte die Sitcom den Zeitgeist. 9 Jahre lang rätselten Fans weltweit, mit wem Hauptfigur Ted (Josh Radnor) am Ende der Sitcom zusammen sein und ob Barney (Neil Patrick Harris) irgendwann den Anzug und seine Aufreißersprüche an den Nagel hängen würde, um sesshaft zu werden.

Auch Jahre später hat die Serie nichts an Charme verloren, Grund genug also, die Abenteuer von Ted und seiner Clique in New York auf Disney+ noch einmal zu erleben: 208 Folgen How I Met Your Mother in 9 Staffeln stehen für einen ausgedehnten Binge-Marathon bereit. Am 8. Juni 2022 geht dann der große Wunsch der Fans endlich in Erfüllung: Das How I Met Your Mother-Spin-off How I Met Your Father startet in Deutschland auf Disney+.

10 neue Folgen aus der HIMYM-Welt: Darum geht es in How I Met Your Father

How I Met Your Father - Trailer 2 (Deutsch) HD

In der nahen Zukunft erzählt Sophie (Hilary Duff/Kim Cattrall) ihrem Sohn, wie sie dessen Vater kennenlernte. Die Geschichte führt zurück ins New York des Jahres 2022. Hier folgen wir den Erlebnissen von Sophie und ihren engen Freund:innen: Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) und Sid (Suraj Sharma). Also ähnlich wie das Original, nur eben in unserer aktuellen Zeit, aus weiblicher Perspektive und mit neuen Charakteren.

Ohne zu viel zu verraten: How I Met Your Mother und How I Met Your Father sind miteinander verbunden, sie existieren in derselben Welt. Während der ersten 10 Folgen spielt das Spin-off direkt auf seinen Vorgänger an. Sogar Figuren aus der Originalserie treten auf. Und die Sitcom wurde bereits um eine 2. Staffel verlängert!

Scrubs und mehr: Auch diese großartigen Comedy-Serien gibt es auf Disney+

© ABC Scubs auf Disney+

Wenn ihr eure Freund:innen nach ihrer liebsten Comedy-Serie fragt, dürften diese beiden Titel ähnlich oft fallen wie HIMYM: Scrubs - Die Anfänger und Malcolm mittendrin. Auch diese Kult-Sitcoms könnt ihr auf Disney+ in voller Länge sowohl auf Deutsch als auch im Originalton (und nach Wahl mit Untertiteln) streamen.

In der Krankenhaus-Comedy Scrubs folgen wir dem chaotischen Nachwuchsarzt J.D. (Zach Braff) beim Versuch, seinen stressigen Job inmitten skurriler Arbeitskolleg:innen und strenger Oberärzt:innen zu meistern. Die Familien-Comedy Malcolm mittendrin hingegen zeigt den liebenswert verrückten Alltag einer Arbeiterfamilie, in der der geniale Bryan Cranston den kompletten Gegenentwurf zu seiner Vaterrolle in Breaking Bad spielte. Alle 7 Staffeln Malcolm mittendrin sind ab dem 25. Mai auf Disney+.

Auf Disney+ wachsen zudem neue beliebte Comedys heran. Etwa die von Fans und Kritiker:innen gefeierte Hit-Serie Only Murders in the Building. Die True Crime-Fans Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short wollen einen vermeintlichen Mord aufklären und stecken plötzlich selber mittendrin im Fall. Am 28. Juni geht Only Murders in the Building auf Disney+ in Staffel 2. Hier geht es zu ersten Staffel Only Murders in the Building auf Disney+ .

Only Murders In The Building - S01 Trailer (Deutsch) HD

Beth und das Leben ist ein Serien-Geheimtipp, bei dem Komikerin Amy Schumer volle kreative Kontrolle besaß. Sie spielt die Hauptrolle und übernahm Drehbuch sowie Regie. Hauptfigur Beth führt ein glückliches und erfülltes Leben in Manhattan – glaubt sie zumindest. Bis ein unvorhersehbarer Vorfall ihr Leben komplett auf den Kopf stellt. Die erste Staffel Beth und das Leben ist auf Disney+ verfügbar [Link folgt].

Beth und das Leben - S01 Trailer (Deutsch) HD

Eine klassische Culture-Clash-Comedy ist hingegen Wochenend Familie. Das französische Disney+-Original dreht sich um eine Patchworkfamilie, die nur die Wochenenden miteinander verbringt. Als der Familienvater seine neue Partnerin vorstellt, nehmen die gemeinsamen Tage jedoch eine unerwartete Wendung.



Die Welt von Disney+ ist groß. Die sechs Welten, Disney, Pixar, Star Wars, MARVEL, National Geographic und Star, bieten jede Menge Vielfalt. Falls ihr euch für Serien wie Prison Break interessiert, haben wir hier eine Crime-Übersich t für euch. Und perfektes Futter für Fans von Krankenhaus- und Notruf-Serien findet ihr hier



