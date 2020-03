So geht die Anmeldung bei Disney+: Alle Infos im Schnellüberblick

Disney+ geht live, aber wie könnt ihr euch anmelden und was müsst ihr beachten? Erfahrt hier alles über den Preis, die Geräte und den kostenlosen Probezeitraum.

Morgen startet Disney+ in Deutschland - entweder mitten in der Nacht von Montag auf Dienstag oder am frühen Morgen. Eine genaue Zeit können wir euch nicht geben. Wenn ihr euch aber bei Disneys Streamingdienst anmelden wollt, erhaltet ihr hier alle wichtigen Informationen zur unkomplizierten Anmeldung und zum kostenlosen Probezeitraum.

Günstigeres Disney+: Nur noch für kurze Zeit

Disney bietet einen Frühbucherrabatt an, dieser gilt aber nur bis zum Start des Dienstes, danach zahlt ihr den regulären Preis. Der Countdown läuft bis 2 Uhr Morgens am Dienstag. Hier kommt ihr zum günstigeren Disney+-Abo . Unter dem Link könnt ihr euch informieren oder ein Abo abschließen. Mit einem Abschluss eines Abos über diesen Affiliate-Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wie funktioniert die Anmeldung bei Disney+?

Wenn ihr den Frühbucherrabatt nicht in Anspruch nehmt, geht ihr den folgenden Weg. Ab dem 24. März steht die App zum Download bereit und der Streamingdienst ist online. Am praktischsten ist die Anmeldung über den Browser auf dem Smartphone, dem PC oder dem Tablet auf DisneyPlus.com. Die App könnt ihr dann auf den Geräten runterladen, wo ihr Disney+ nutzen wollt. Eine Liste der unterstützten Geräte findet ihr hier: Auf diesen Geräten könnt ihr Disney+ nutzen.

In den USA kam es zum Start wegen des Ansturms zunächst zu technischen Problemen. Das könnte in Deutschland auch passieren, also plant ihr am besten etwas Geduld ein.

Was kostet Disney+?

Ihr könnt Disney+ für einen Monats- oder Jahrespreis abonnieren. Die Kosten unterscheiden sich wie folgt (Mehr zum Preis):

6,99 Euro pro Monat

69,99 Euro pro Jahr

Disney+ umsonst testen: Das müsst ihr beim Gratiszeitraum beachten

Disney bietet einen kostenlosen Probezeitraum für sein Abo an. So geht ihr vor:

Ihr könnt die Test-Mitgliedschaft nur 1 Mal abschließen .



. Der Disney+-Testzeitraum dauert nur 7 Tage .

. Ihr müsst eure Zahlungsdaten bereits bei der Anmeldung für das Test-Abo hinterlegen .

. Denn wenn ihr vor dem Ablauf der 7 Tage das Abo nicht rechtzeitig wieder kündigt, fallen die üblichen monatlichen Kosten an.

an. Alles weitere zur Kündigung lest ihr hier.

Das Angebot von Disney+

Disney+ besteht aus 5 Themenwelten mit zum Start über 1000 Titeln. Es folgt nur ein kurzer Überblick, hier seht ihr die komplette Liste mit allen Filmen und Serien.

Das Angebot von Disney+ in Deutschland



Alle weitere wichtigen Fragen zu Disney+ haben wir hier gesammelt

Podcast für Zeichentrick-Fans: Euer Guide zu 21 Ghibli-Filmen bei Netflix:

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - erstellt Andrea mit ihren beiden Gästen Sebastian und Christian einen Ghibli-Guidie für euch:

Von Chihiros Reise ins Zauberland bis Mein Nachbar Totoro bringt Netflix 21 Anime-Klassiker von Studio Ghibli endlich auch zum Streamen nach Deutschland. Im Podcast erfahrt ihr alles Wichtige darüber.

Habt ihr Interesse an einem Disney+-Abo?