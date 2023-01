Disney+ verändert heimlich Finale von Marvel-Serie, damit sie besser zu Filmen passt

Die Chronologie im MCU gerät manchmal außer Kontrolle. Jetzt wurden zwei Einstellungen in Ms. Marvel bei Disney+ überarbeitet, damit die Timeline der Serie wieder zu den Filmen passt.

Bei den vielen Filmen und Serien, aus denen das Marvel Cinematic Universe mittlerweile besteht, kommt es manchmal zu Komplikationen bezüglich der Zeitlinie. Gerade das Multiversum wirbelt nochmal jegliche Form von Kontinuität in dem Superhelden-Universum durcheinander.

Wie aufmerksame Fans jetzt bemerkt haben, wurde die Disney+-Serie Ms. Marvel nachträglich leicht korrigiert, um in die Zeitlinie mit den Kino-Blockbustern zu passen.

Die Freiheitsstatue in Ms. Marvel wurde nachträglich verändert

Zeitlich spielt Ms. Marvel nach den Ereignissen aus Doctor Strange in the Multiverse of Madness und Spider-Man: No Way Home. In dem Film mit Tom Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire kam es jedoch schließlich dazu, dass die berühmte Freiheitsstatue einen neuen, kupferfarbenen Anstrich bekam.

Ein kleines Detail, das für Ms. Marvel zuerst übersehen wurde. Wie The Direct berichtet, ist aufmerksamen MCU-Fans jetzt aber eine nachträgliche Korrektur wegen dieser Entwicklung in der Serie aufgefallen.

Für zwei Einstellungen im Finale von Ms. Marvel wurde die gewohnte Freiheitsstatue nochmal an den veränderten Look aus No Way Home angepasst:

Die Ereignisse aus Ms. Marvel werden dieses Jahr im Kino fortgesetzt. Gemeinsam mit Brie Larson kehrt Iman Vellani im Blockbuster The Marvels zurück. Das Captain Marvel-Sequel läuft ab dem 26. Juli 2023 in den deutschen Kinos.