Von Spider-Man-Reunion bis sexistische Klischees: Die 5 besten und 4 schlechtesten Entscheidungen in Marvel Phase 4

Marvel hat mit MCU-Phase 4 zwischen Spider-Man, Thor 4 und mehreren Skandalen ein echtes Auf und Ab erlebt. Wir tragen die besten und schlechtesten Entscheidungen zusammen.

Marvel hat der MCU-Phase 4 die letzten zwei Jahre mit unzähligen Serien, Kinofilmen, Begeisterungsstürmen, aber auch Kritik und Skandalen gefüllt. Die Gesamtheit der Disney+-Serien von WandaVision bis She-Hulk: Die Anwältin hat die Fans dabei ebenso beschäftigt wie Spider-Man: No Way Home oder Thor 4: Love and Thunder im Kino.

Dabei kam der vierten MCU-Phase die denkbar schwere Aufgabe zu, den Marvel-Leinwandkoloss nach dem Ende der Infinity-Saga in Avengers 4: Endgame zu neuen Ufern zu führen. Ist das geglückt? Ja und Nein. Höchste Zeit, sich zum Ende des Jahres die besten und schlechtesten Entscheidungen der zurückliegenden Ära genauer anzuschauen.

Gut: Drei Generationen Marvel-Helden in Spider-Man: No Way Home

Der mit Abstand erfolgreichste Film der gesamten Phase 4 war Spider-Man: No Way Home. Hier wurde nicht nur einfach die Geschichte um Tom Hollands Peter Parker zu Ende erzählt. Drei Generationen Spidey-Fans konnten sich im Kino die Augen aus dem Kopf weinen, als Holland im großen Multiversums-Kampf die Kräfte mit Tobey Maguire und Andrew Garfield vereinte. Marvel führte hier Vergangenheit und Gegenwart zusammen und lieferte einen ebenso emotionalen wie witzigen Höhepunkt ab. Gut gemacht!

Schlecht: Black Widow war ein schändlicher MCU-Abgang für Scarlett Johansson

Scarlett Johansson wurde über die Jahre seit ihrem ersten MCU-Auftritt in Iron Man 2 zu einer der beliebtesten Marvel-Schauspielerinnen – und eine der wenigen. Black Widow sollte ihr nach dem Avengers 4-Ableben noch einmal ein Denkmal setzen. Stattdessen fungierte der Film nur dazu, ihre Nachfolgerin für weitere Franchise-Entwicklungen in Position zu bringen. Auch wenn Florence Pugh als Yelena Belova richtig viel Spaß macht: Nach über einer Dekade grandioser Arbeit hätten Scarlett Johansson und ihre Natasha Romanoff einfach Besseres verdient.

Gut: Sam Raimi macht Doctor Strange 2 zum Horrorfilm

Das MCU in Phase 4 stand und fiel mit den Ideen seiner Regisseure. Gerade im Fall Sam Raimis und Doctor Strange in the Multiverse of Madness war das ein großes Glück. Der Marvel-Veteran (Spider-Man) und Horror-Meister (Tanz der Toten) verpasste der düsteren Story um eine wahnsinnig gewordene Wanda (Elizabeth Olsen) und einen untoten Strange (Benedict Cumberbatch) genau die richtige Schärfe, um dem Film Charakter zu geben.

Schlecht: Doctor Strange 2 reduziert Wanda auf ein sexistisches Klischee

An der von den großen Marvel-Mühlen bearbeiteten Story des Films selbst konnte leider auch er wenig ändern. Nachdem Olsens komplexe Figur in WandaVision erst einen folgenreichen emotionalen Zusammenbruch erleidet, um im Finale geläutert zu werden, spult Doctor Strange 2 einfach dieselbe Geschichte um ihren durch Verlust hervorgerufenen Wahnsinn noch einmal ab.

Schlimmer noch, die vielschichtige Hexe wird durch einseitige Figurenzeichnung zu einer sexistischen Karikatur, die als hysterische Möchtegern-Mutter durch nichts anderes bestimmt wird als ihren Kinderwunsch.

Gut: Kein Avengers 5 als großes Marvel-Finale

Was zunächst nach einem Fehler klingt, ist tatsächlich ein Vorteil. Wurden die bisherigen Phasen alle mit einem großen Avengers-Team-Film abgeschlossen, gab es hier keine definierte, gemeinsame Endanstrengung. Vielmehr ließ Marvel den einzelnen Filmen und Serien wie Eternals, Black Panther: Wakanda Forever oder She-Hulk genug Raum für eigene Entfaltung und Individualität. Dass die am Ende nicht jedermanns Sache war, versteht sich von selbst.

Schlecht: Die neuen Avengers kennt am Ende von Phase 4 immer noch niemand

Die Kehrseite der Medaille ist allerdings, dass am Ende von Phase 4 dem MCU spürbar die Richtung fehlt. Ja, das Multiversum ist ein Problem. Ja, gewaltige Gegner wie Kang (Jonathan Majors) klopfen schon an die Kino-Tür. Aber wer wird sie aufhalten? Statt einer gebündelten Superheldenmacht, gibt es jede Menge Einzelschicksale. Die Eternals oder Moon Knight bleiben für sich, das Schicksal von Spider-Man oder Wanda ist ungewiss. Doctor Strange ist im Kern ein Misanthrop. Wer führt denn nun alle zusammen und rettet die Welt?

Gut: She-Hulk bringt Daredevil zurück ins MCU

Lange beklagten Fans, dass den ehemals als "Netflix-Marvel-Serien" betitelten Abenteuern wie Marvel's Daredevil oder Marvel's The Punisher keine offizielle Verbindung mit dem MCU zugebilligt wurde. Das hat sich mit dem Auftritt von Daredevil (Charlie Cox) in der Disney+-Serie She-Hulk geändert.

Dabei blieb es nicht nur bei einem kurzen Gastauftritt: Matt Murdock bekam mehrere (sehr witzige) Actionszenen spendiert und hatte mit Jennifer Walters (Tatiana Maslany) den perfekten One-Night-Stand. Willkommen zurück!

Schlecht: Taika Waititi und Thor 4

Komödien-Spezialist Taika Waititi hat mit 5 Zimmer Küche Sarg oder Thor 3: Tag der Entscheidung Großes geleistet. Bei Thor 4 ließ ihm Marvel aber so viel freie Hand, dass dabei eine absurde Kreuzung aus Marvel-Story, Krebs-Tragödie, Sitcom-Humor und billigem CGI zustande kam. Wie konnte das passieren? Viele MCU-Fans suchen immer noch nach der Antwort.

Darüber hinaus machte sich Taika Waititi dann auch noch über die (vielfach kritisierten) Effekte in Thor 4 lustig – so als hätte er selbst nichts mit dem Film zu tun. Die Kommentare sorgten für eine Welle der Entrüstung unter den notorisch schlecht bezahlten Special Effects-Künstlern der Branche aus. Die wollten sich bei unzähligen Überstunden und angeblicher schlechter Kommunikation seitens Marvel nicht von einem selbstgefällig wirkenden Regisseur beleidigen lassen. Positiv ist dabei immerhin, dass mit Waititis unbedachten Witzeleien eine längst überfällige Diskussion angestoßen wurde.

Gut: Oscar Isaacs Performance in Moon Knight

Auch wenn durch viele unzusammenhängende Geschichten in Phase 4 vielleicht die Stoßrichtung fehlt, waren einige von ihnen doch unübersehbar brillant. Dazu zählt etwa Oscar Isaacs von einer Identitätsstörung geplagter Marvel-Held Moon Knight/Marc Spector/Steven Grant.

Die Schauspielleistung des Stars kreierte eine der schillerndsten Figuren des gesamten MCU und bewies: Superheldengeschichten können Trauma ähnlich erschütternd darstellen wie eine Drama-Serie – sie müssen nur wollen.

