Drama bei Yellowstone: Rip-Darsteller Cole Hauser befeuert mit neuen Aussagen Hoffnung von Fans

Yellowstone ist enorm erfolgreich, aber die Zukunft des Western-Universums bleibt ungewiss. Nun deutete Rip-Star Cole Hauser neue Pläne für eine Weiterführung der Geschichte an.

Yellowstone wird nach der 5. Staffel enden, aber das bedeutet nicht automatisch die TV-Rente der Dutton-Familie. Wie genau die Zukunft des Western-Epos mit Kevin Costner aussieht, beschäftigt Branchen-Experten und Fans seit Monaten. Fast wöchentlich melden sich Beteiligte zu Wort, um Hoffnungen zu schüren oder zu ersticken. Dieses Mal ist Cole Hauser an der Reihe, der Darsteller von Duttons rechter Hand Rip Wheeler.

Cole Hauser deutet neue Yellowstone-Pläne für Beth und Rip an

Hausers Rip Wheeler gehört zu den Fan-Lieblingen, was er nicht zuletzt seiner Serien-Beziehung zur forschen Dutton-Tochter Beth, gespielt von Kelly Reilly, verdankt. Ob Beth und Rip nach dem Finale von Staffel 5 Teil 2 des Yellowstone-Universums bleiben, war bis dato unklar. Gerüchte um schwierige Gehaltsverhandlungen zogen eine Beteiligung in Zweifel. In einem Interview mit CountryLiving deutete Hauser kürzlich ein Wiedersehen an:

Ich konzentriere mich so sehr darauf, Yellowstone so fertigzustellen, wie es im Moment nötig ist – na ja, einfach die Serie selbst.

Und weiter:

Wir werden sehen, wohin das führt. Aber ich weiß, dass es einiges am Horizont gibt, was Taylor [Sheridan]s Ideen für Kelly Reilly und mich und einige der anderen Darsteller:innen betrifft. Ich bin gespannt, wie er das kreativ umsetzen wird.

Paramount Cole Hauser und Kelly Reilly in Yellowstone

Das ist bisher eine der deutlichsten Aussagen, was die Zukunft des Ensembles (minus Kevin Costner) betrifft. Zunächst wurde nämlich berichtet, dass Sheridan eine Nachfolge-Serie ohne Original-Cast plant. Dann wurde eine Rückkehr neben dem möglichen Neuzugang Matthew McConaughey (dessen Vertrag nicht unterschrieben ist) in Aussicht gestellt. Die Beteiligten hielten sich bislang bedeckt. Kelly Reilly erklärte beispielsweise im März bei Collider :

Es gibt Diskussionen, wissen Sie. Glauben Sie nicht alles, was Sie lesen. Das ist nur Unsinn. Aber wir werden, Sie wissen schon, abwarten und sehen.

Was genau Hauser damit meint, wenn er von Sheridans Ideen für den restlichen Cast spricht, wissen nur die Menschen im inneren Yellowstone-Zirkel. Denkbar wäre eine Beteiligung an der geplanten Nachfolge-Serie 2024, welche die Geschichte der Duttons nach dem Ende der Hauptserie weiterschreiben soll. Oder aber ein eigenes Spin-off für Beth und Rip. Vom Tisch scheint jedenfalls ein kompletter Neustart ohne Original-Besetzung zu sein.

Mehr zur Serie: Trotz Kevin Costner-Krise soll Yellowstone auf absolutem Höhepunkt enden

Kehrt Kevin Costner zu Yellowstone zurück?

Auf eine Rückkehr von Kevin Costner nach dem Ende von Yellowstone sollte man nicht warten. Schon seine Beteiligung in der kommenden 2. Hälfte der 5. Staffel ist fraglich, da Sheridan sein Familienoberhaupt John Dutton angeblich aus der Serie schreiben will.

Noch gibt es keinen Drehtermin für die letzten Folgen der Western-Serie, wie der Hollywood Reporter anmerkt. Vorher könnt ihr Costner in Horizon: Eine amerikanische Saga im Kino sehen. Das Epos startet am 22. August 2024 auf der großen Leinwand und im November folgt Teil 2.

Podcast zum Thema: Warum Yellowstone so enorm erfolgreich ist

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.