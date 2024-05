Ein Muss für jeden Fantasy-Fan: Schnappt euch die Game of Thrones-Komplettbox jetzt um fast 40 Euro reduziert

Mit Game of Thrones und House of The Dragon hat Amazon gerade zwei erstklassige Fantasy-Serien im Angebot. Wer seine Heimkino-Sammlung ausbauen will, sollte sich die Rabatte nicht entgehen lassen.

Die Fantasy-Serie Game of Thrones wurde 2011 zum weltweiten Phänomen und adaptierte gekonnt die Romanvorlagen von George R. R. Martin. Mit ganzen 47 Emmys wurde Game of Thrones ausgezeichnet, so viel wie keine andere Serie zuvor. Nun hat Amazon die Preise auf das komplette Boxset mit allen acht Staffeln ordentlich fallen gelassen. Ganze 31 Prozent Rabatt gibt es auf die Blu-rays, womit ihr knapp 40 Euro spart.

Game of Thrones mit über 15 Stunden Bonusmaterial

Neben allen Staffeln hat die Box ein sehr umfangreiches Bonusmaterial zu bieten. Freut euch auf eine zweiteilige Dokumentation von Filmemacherin Jeanie Finlay, ein 30-minütiges Feature, Audiokommentare mit Cast und Crew, nicht verwendete und erweiterte Szenen sowie neue animierte Clips zur Geschichte und zum Hintergrund der Serie. Außerdem gibt es das live in Belfast aufgezeichnete Reunion-Special und Videos aus zuvor veröffentlichten Box-Sets, sodass ihr auf über 15 Stunden Zusatzmaterial kommt.

Game of Thrones geht mit drei weiteren Spin-off Serien weiter

Vielen Fans hat das übereilte Finale von Game of Thrones nicht gefallen, dabei hatten die Macher David Benioff und D.B. Weiss die Idee gehabt, die letzten beiden Staffeln in drei Spielfilmen zu erzählen. Mehr Zeit hätte das zwar nicht bedeutet, aber vielleicht einen runderen Abschluss.

Doch auch wenn Game of Thrones zu Ende erzählt ist, bleibt uns das Universum durch die Spin-off-Serien erhalten. Nach dem erfolgreichen Prequel House of the Dragon macht auch A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight große Produktionsfortschritte. Und noch eine weitere Spin-off-Serie wartet darauf, von HBO abgesegnet zu werden. Diesmal könnte es mit Ten Thousand Ships auf hohe See gehen.

House of the Dragon bei Amazon im Angebot

Der Serienhit ging für die meisten Fans viel zu schnell vorbei, doch George R. R. Martin lieferte mit House of the Dragon die Vorlage für eine Spin-off-Serie, deren erste Staffel begeistert aufgenommen wurde. Im Juni startet die heißersehnte zweite Staffel.

House of the Dragon spielt etwa 200 Jahre vor Game of Thrones und erzählt die Herrschaftsgeschichte aus dem Hause Targaryen. Wie beim Vorreiter erwarten uns Intrigen, Missgunst und allerlei Liebschaften. Fantasy-Fans können sich auf deutlich mehr Drachen-Action freuen.

