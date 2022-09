Henry Cavill kehrt als Geralt zurück, aber bis The Witcher Staffel 3 dauert es noch eine Ewigkeit

The Witcher mit Henry Cavill ist eine der größten Netflix-Serien. Nun gibt es ein Lebenszeichen des Fantasy-Abenteuers frisch vom Tudum-Event.

Wenn Henry Cavill nicht gerade beweist, dass er der größte Nerd in Hollywood ist, dreht der Brite auch Filme und Serien. Die letzten Monate verbrachte er am Set der 3. Staffel von The Witcher. Bei Netflix' Tudum-Event wurde jetzt ein erstes Poster für die neuen Episoden veröffentlicht. Auf Bewegtbilder müssen wir verzichten, dafür wissen wir jetzt: Wir müssen noch fast ein Jahr auf die 3. Staffel warten.

© Netflix The Witcher

Wie geht es in der 3. Staffel von The Witcher auf Netflix weiter?

In der 2. Staffel von The Witcher fanden Geralt (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra) schließlich zusammen. Unterdessen bringen sich auf dem ganzen Kontinent verschiedene Fraktionen in Stellung, die Ciri aus unterschiedlichsten Gründen in ihre Gewalt bringen wollen. Hier soll Staffel 3 nun Antworten liefern, was genau die Reiche des Nordens bzw. Redanien, die Wilde Jagd und das Kaiserreich Nilfgaard vorhaben.

Highlights von Netflix' Tudum-Event:

Wann kommt The Witcher Staffel 3?

Die Dreharbeiten zur 3. Staffel von The Witcher starteten im April 2022. Gedreht wurde unter anderem in Italien, Kroatien, Slowenien, England und Wales. Im Juli mussten die Dreharbeiten gestoppt werden, da Henry Cavill positiv auf Corona getestet wurde. Anfang September wurden die Dreharbeiten offiziell beendet.

Jetzt steht fest: Die 3. Staffel startet bei Netflix im Sommer 2023.

