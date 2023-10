Eine der größten deutschen Fantasy-Reihen streamt jetzt umsonst bei Amazon – die 3 Filme spielten über 10 Millionen Euro ein

Deutsche Fantasy-Fans können ab sofort eine der größten magischen Filmreihen streamen, die ihr Heimatland je hervorgebracht hat – und das sogar, ohne einen Cent dafür zu bezahlen.

Viel an großangelegter Fantasy-Unterhaltung hat das Filmland Deutschland bisher nicht produziert. Nach Die unendliche Geschichte kommt einem vielleicht noch Krabat in den Sinn, und dann? An dieser Fantasy-Dürre wollte in den 2010er Jahre die Verfilmung einer deutschen Bestseller-Reihe etwas ändern und das Ergebnis von Rubinrot und Co. ist nun kostenlos bei Amazon Freevee * im Stream verfügbar.

Deutsche Fantasy bei Amazon gratis streamen: Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün

Rubinrot (2013), Saphirblau (2014) und Smaragdgrün (2016) verfilmten die sogenannte Edelstein-Trilogie * der deutschen Fantasy-Autorin Kerstin Gier, die als Reihe auch unter dem Titel Liebe geht durch alle Zeiten bekannt ist. Seit dem 7. Oktober 2023 stehen die drei Filme in Amazons werbebasiertem Gratis-Stream Freevee zum Abruf bereit.



Worum geht's in der Edelstein-Trilogie? Gwen (Maria Ehrich) gehört zu einer englischen Adelsfamilie, die das Zeitreise-Gen von Generation zu Generation an ausgewählte Nachkommen weitergibt. Diese magische Fähigkeit wird von einer Geheimloge vor der Welt verborgen gehalten. Gwens Cousine Charlotte wurde von Kindesbeinen an darauf vorbereitet, ihr übernatürliche Erbe anzutreten. Gwen staunt also nicht schlecht, als stattdessen sie selbst unerwartet durch die Zeit zu springen beginnt.

Concorde Rubinrot: Gideon und Gwen

Um all das, was die Fantasy-Heldin nie gelernt hat (Tanzen, Garderobe, Verhalten in der Vergangenheit) möglichst schnell aufzuholen, soll Gwen der ebenfalls zeitreisende Gideon de Villiers (Jannis Niewöhner) zur Hand gehen. Anfangs kann sie ihn nicht ausstehen, aber irgendwann beginnt es dann doch romantisch zu knistern. Schul- und Teenager-Probleme treffen auf die erste Liebe und magische Zeitsprünge. Und dann wäre da auch noch das Mysterium, dass Gwen offenbar Geister sehen kann.

Die Fantasy-Filme der Edelstein-Trilogie spielten in Deutschland über 10 Millionen Euro ein

In der Vergangenheit zuweilen als Twilight mit Zeitreisen beschrieben, bringt die Fantasy-Reihe durch ihr England-Setting zugleich einige Harry Potter-Vibes mit. Die Romane waren enorm beliebt und entsprechend hoch war auch der erhoffte Andrang im eher Kino-scheuen Deutschland.

Der deutschen Branchenseite Blickpunkt Film zufolge spielte der 1. Teil Rubinrot hierzulande 3.4 Millionen Euro ein, Teil 2 (Saphirblau) 3.8 Millionen Euro und der Abschluss Smaragdgrün sogar 4 Millionen Euro. Insgesamt kommt die deutsche Fantasy-Trilogie damit auf über 11 Millionen Euro. Die internationale Seite Boxoffice berichtet für Teil 1 und 2 sogar von einem weltweiten Einspielergebnis von mehr als 5 Millionen Dollar pro Film.



Concorde Rubinrot: Kostja Ullmann als Geist

Mit global großen Fantasy-Filmen wie Harry Potter und der Stein der Weisen (1 Milliarde Dollar Kino-Einnahmen) oder dem ersten Twilight-Film (408 Millionen Dollar) ist das zwar nicht zu vergleichen, aber für deutsche Verhältnisse nicht schlecht. Zum Vergleich: Unter allen deutschen Kinostarts nationaler und internationaler Filme landete Smaragdgrün im Jahr 2016 auf Platz 54 nach Publikumszahlen (via Inside Kino ).

Das nächste große deutsche Fantasy-Projekt soll übrigens die Verfilmung der Woodwalkers-Reihe mit drei angekündigten Filmen werden.

