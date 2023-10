Eine der größten Horror-Reihen erscheint erstmals mit 6 Filmen in einer Box fürs Heimkino – sie hat fast eine Milliarde eingespielt

Scream wurde 1996 mit geringen Erwartungen veröffentlicht und überraschte als Kassenschlager. Filmfans dürfen sich freuen, erstmals erscheint eine Box mit allen sechs Filmen.

Regisseur Wes Craven ließ nicht aus der Ruhe bringen, als die Weinstein-Brüder kurz davor waren, ihn zu feuern. Er hielt an seiner Inszenierung von Scream fest und begeisterte damit ein Millionenpublikum. Nicht nur im ersten Teil, sondern auch in den weiteren drei führte er Regie. Was Scream so besonders macht, ist neben ordentlich Blut und dem hohen Gruselfaktor vor allem eine gute Prise Meta-Humor, mit dem die Filmreihe das eigene Genre aufs Korn nimmt.

Am 5. Oktober erscheint die Box mit allen sechs Filmen in der Uncut-Version auf DVD und Blu-ray.



Die Film-Box ist auf Blu-ray * und DVD * erhältlich. Ebenfalls am 5. Oktober erscheint außerdem erstmals Scream 3 auf 4K UHD im schicken Steelbook *.

Scream: Der Kassenschlager, der die Filmwelt veränderte

Fast eine Milliarde US-Dollar hat die Horror-Reihe bis heute eingespielt, berichtet The Numbers . Auch nach 27 Jahren nimmt die Begeisterung für Scream nicht ab. Der 2023 erschienene Scream VI spielte allein in den USA über 108 Millionen US-Dollar ein. So viel schaffte im nationalen Markt noch kein Teil der Reihe. Im weltweiten Ranking landet der neuste Teil jedoch auf Platz 3 (186 Millionen) und wird dabei von Scream (173 Millionen) und Scream 2 (172 Millionen) geschlagen. Die Beliebtheit an den Kinokassen ist also ungebrochen.

Scream belebte in den 90er-Jahren das Horror-Genre neu. Durch den unerwarteten finanziellen Erfolg zog er eine Reihe weiterer Teenie-Slasher-Filme nach sich, etwa Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und Düstere Legenden. 2015 tauchte der beliebte Serienkiller dann in der Serie Scream auf, die über drei Staffeln lief. Und natürlich basiert auch die Handlung der Horrorfilm-Parodie Scary Movie auf den mordenden Teenie-Killer Ghostface.

Amazon Wer steckt hinter der Ghostface-Maske? Diese Frage wird in jedem Film neu gestellt.

Was Scream so beliebt und langlebig macht, ist das Spiel mit den Horrorfilm-Klischees. Mal werden sie erfüllt, mal werden die Erwartungen der Zuschauer:innen komplett missachtet, und so bleibt jeder Teil vertraut und doch irgendwie überraschend. Mit dieser Manipulation der Erwartungshaltung spielt auch Regisseur Jordan Peele in Get Out von 2017. Er gab Scream als direkte Inspirationsquelle für seinen Film an. Der siebte Teil der Reihe wird wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen.

Davon handelt die beliebte Scream-Reihe

Wir befinden uns in Woodsboro und folgen einer Reihe von Teenagern, die von dem Serienkiller Ghostface terrorisiert und ermordet werden. Jedes Mal steckt ein anderer Killer unter der Maske, doch in allen sechs Teilen nehmen die Hauptdarsteller:innen Neve Campbell, Courteney Cox und David Arquette ihre Rollen wieder ein. Scream gelingt die Gratwanderung, die Handlung immer wieder um neue Figuren zu stricken und trotzdem die alte Besetzung mit ins Boot zu holen.

Die Scream-Reihe ist ein Muss für Horrorfilm-Fans, denn sie steckt voller Easter Eggs, Referenzen und Hommagen an die Klassiker dieses Genres. Es ist die Mischung aus klassischem Slasher-Movie, beliebten Figuren, Selbstironie und Jumps-Scares, die Scream zum Publikumsliebling macht. Neben dem Gruselfaktor ist die Reihe vor allem eins: wahnsinnig unterhaltsam.

