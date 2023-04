Einen der besten Horror-Filme aller Zeiten, der schon zwei Remakes hat, könnt ihr jetzt als limitiertes 4K-Mediabook mit 3 Discs bei Amazon vorbestellen

Mit Black Christmas feiert im Mai ein absoluter Horror-Klassiker seine 4K/UHD-Veröffentlichung auf Blu-ray, darunter auch als limitiertes Mediabook mit gleich 3 Discs.

Black Christmas erschien hierzulande ursprünglich als Jessy – Die Treppe in den Tod und erhielt aufgrund des Kult-Status unter Horrorfans 2006 und 2019 bereits zwei Remakes. Am 19. Mai erscheint nun der Klassiker von 1974, der mit als Wegbereiter für das Slasher-Genre gilt, auch erstmals in 4K/UHD-Auflösung auf Blu-ray und kann jetzt vorbestellt werden.

Das limitierte Mediabook erscheint mit drei verschiedenen Cover-Gestaltungen und lässt sich bei Amazon für 34,99 Euro * ordern, wobei das bevorzugte Design im Shop ausgewählt werden kann. Hier enthalten sind die 4K/UHD-Blu-ray, eine normale Blu-ray und obendrein auch eine DVD mit dem Film sowie Bonusmaterial. Wahlweise gibt es auch eine normale Standard-Edition für 22,99 Euro *, die nur die 4K/UHD-Blu-ray mit Bonusmaterial enthält.

Darum geht es in Black Christmas



In dem Klassiker von Bob Clark mit Olivia Hussey und Keir Dullea hält ein psychopathischer Killer zu Weihnachten eine Mädchenverbindung und die Polizei in Atem. Statt besinnlicher Festlichkeit klingelt unentwegt das Telefon und schnell wandeln sich die obszönen Anrufe in Drohungen und blutige Gewalt.



Während sich der Killer ganz in der Nähe befindet und unentwegt mordet, ist die Polizei auf der falschen Fährte. Dabei werden nach und nach die Zusammenhänge rund um Jessy offenbart und das Ende hält auch eine Überraschung bereit. Bei Moviepilot hat der frühe Slasher-Streifen, den es derzeit nirgendwo als Stream gibt, eine solide Community-Wertung von 6,6.

Aktuelle Horror-Alternativen

Einen weiteren Horror-Klassiker, jedoch als Remake, gibt es aktuell in Form von Hellraiser: Das Schloss zur Hölle neu im Programm beim Streamingdienst Paramount+. Bei Amazon Prime könnt ihr in der Flatrate unterdessen eine der besten Horror-Komödien der letzten Jahre mit Körpertausch schauen, während bei Netflix ein viel zu unbekannter Sci-Fi-Horror im 2-Minuten-Takt tötet. Ebenfalls im Mai kommt auch richtig gute Horror-Action von einem Game of Thrones-Macher mit Ekel-Mutanten nach Deutschland.

