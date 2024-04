Einer der größten Fantasy-Filme 2023 erstmals bei Disney+: Er ist deutlich besser als sein Ruf und verdient definitiv eine zweite Chance

Disney-Fans können sich ab sofort den aktuellen Animationsfilm Wish auf Disney+ ansehen. Leider kommt die Geschichte rund um Disney-Prinzessin Asha nicht bei allen gut an.

Disneys neuster Animationsfilm Wish entstand unter der Regie von Chris Buck und sollte etwas ganz Besonderes werden. Mit dem Kinostart wurde der 100. Geburtstag der Walt Disney Animation Studios gefeiert. Außerdem ist der Film dem verstorbenen Animator und Drehbuchautor Burny Mattinson gewidmet , der an vielen bekannten Disney-Filmen wie Das Dschungelbuch oder Der König der Löwen beteiligt war.

Im Film kamen neue Animationstechnik und zahlreiche Anspielungen auf ältere Disney-Klassiker zum Einsatz. Am Ende konnte Wish die Erwartungen vieler Fans aber nicht erfüllen. Solltet ihr den Kinofilm verpasst haben oder ihm eine zweite Chance geben wollen, gibt es jetzt auf Disney+ die Möglichkeit dazu.

Bei Disney+: Im Fantasy-Kracher Wish stehen die Wünsche der Menschen an erster Stelle

Die 17-jährige Asha (Originalstimme: Ariana DeBose) lebt im Königreich Rosas, das auch als Reich der Wünsche bekannt ist. Jeder Mensch gibt seinen liebsten Wunsch an König Magnifico (Chris Pine) ab. Einmal pro Jahr wählt der König einen Wunsch aus, der dann in Erfüllung geht.

Disney Asha bekommt Hilfe durch einen Stern.

Doch Asha spürt das Böse in Magnifico und äußert deshalb einen Wunsch Richtung Himmel. Prompt kommt ihr ein kleiner Stern zu Hilfe. Zusammen mit Ashas Ziege Valentino (Alan Tudyk) macht sich das Trio auf, Ashas Volk zu retten.

Ungeliebte Disney-Prinzessin verdient eine zweite Chance

Die neuesten Disney-Animationsfilme hatten bei vielen Zuschauenden zuletzt einen schweren Stand. Encanto landet bei der Community von Moviepilot bei 6,7/10 Punkten, Strange World bei 5,7 und Wish nur noch bei 5,3. Ein ähnlicher Trend ist auch bei Rotten Tomatoes und IMDb zu sehen.

Zu den häufigsten Kritikpunkten zählen die flachen Charaktere, die Lieder ohne Ohrwurm-Potenzial und die fehlende Emotionalität. Deshalb fällt Asha als neue Disney-

„Prinzessin“ bei vielen Fans durch.

Doch Asha ist trotz ihrer Macken eine liebenswerte Heldin. Sie ist die einzige Person, die im gesamten Königreich die Gefahr durch den bösen König gesehen hat. Um ihn aufzuhalten, wächst sie über sich hinaus und zeigt, wie abenteuerlustig, optimistisch und mutig sie ist. Asha hat einen so wunderbaren Charakter, dass sie eine zweite Chance verdient.

Der neuartige Animationsstil ist anders als in vorherigen Disney-Filmen, passt aber gut zur Geschichte. Die Musikuntermalung des Films spaltet die Fans. Überzeugt euch deshalb am besten selbst von Wish auf Disney+.

