Jetzt im Kino: Disneys neuer Fantasy-Film Wish versteckt lauter Anspielungen auf die vorigen 61 (!) Animationsfilme

Mit Wish kommt heute ein neuer Fantasy-Film ins Kino – und vor allem Disney-Fans kommen hier auf ihre Kosten, weil der Jubiläumsfilm viele Easter Eggs und Anspielungen auf vergangene Animations-Abenteuer besitzt. Ein paar verraten wir euch vorab.

Nachdem der 100. Disney-Geburtstag zuletzt schon mit dem Kurzfilm Once Upon a Studio bei Disney+ * gefeiert wurde, dürfen wir das Jubiläum nun auch im Kino zelebrieren: Der neue Fantasy-Film Wish startet am heutigen 30. November 2023 passend zur Adventszeit. Er entstand ausdrücklich zum hundertjährigen Bestehen des Studios und feiert das mit vielen Anspielungen auf frühere Animationsfilme.



Disneys Wish startet im Kino: Darum geht es in dem neuen Fantasy-Film

Disneys neustes Fantasy-Abenteuer Wish von Die Eiskönigin-Regisseur Chris Buck und Fawn Veerasunthorn spielt im fiktiven Königreich Rosas. König Magnifico (im Original gesprochen von Chris Pine) erfüllt mit Magie die Herzenswünsche seiner Untertanen. Aber die allermeisten Wünsche können nie wahr werden. Wunsch-Lehrling Asha (Ariana DeBose) erfährt das und empfindet die Willkür des Herrschers bei seiner Auswahl plötzlich als sehr ungerecht. Als sie daraufhin einen Stern um Hilfe anruft, kommt dieser auf die Erde und ein Abenteuer voller Zauberei beginnt.

Disney Wish

Fantasy-Anspielungen: Mit diesen Verweisen feiert Wish frühere Disney-Animationsfilme

In den 100 Jahren Disney-Geschichte, seit die Studios 1923 als "Disney Brothers Cartoon Studio" das Licht der Filmwelt erblickten, hat die Mäusemarke 61 abendfüllende Animationsfilme hervorgebracht. Wish ist der 62. Und weil es zu einem runden Geburtstag unbedingt dazu gehört, auch auf Vergangenes zurückzublicken, verstecken sich in dem Fantasy-Film jede Menge Verweise auf frühere Werke. 7 Referenzen und Easter Eggs haben wir euch vorab zusammengetragen. Den Rest müsst ihr dann beim Kinobesuch selbst entdecken:

Wünsche & Sterne spielen in Disneys magischen Geschichten seit jeher eine große Rolle: sei es nun die Sternschnuppe über dem Logo des Disney-Schlosses oder ganz konkret im Pinocchio-Animationsfilm von 1940 der oscarprämierte Titelsong "Wenn ein Stern vom Himmel fällt" (When You Wish upon a Star), der das Wahrwerden aller Träume verspricht.

spielen in Disneys magischen Geschichten seit jeher eine große Rolle: sei es nun die Sternschnuppe über dem Logo des Disney-Schlosses oder ganz konkret im Pinocchio-Animationsfilm von 1940 der oscarprämierte Titelsong "Wenn ein Stern vom Himmel fällt" (When You Wish upon a Star), der das Wahrwerden aller Träume verspricht. Animationsfilme als Musicals haben bei Disney Tradition und so knüpft nach gefeierten Filmen wie Der König der Löwen und Die Eiskönigin auch Wish an die Verschmelzung einer Geschichte mit der Musik an.



haben bei Disney Tradition und so knüpft nach gefeierten Filmen wie Der König der Löwen und Die Eiskönigin auch Wish an die Verschmelzung einer Geschichte mit der Musik an. Die Ziege , die Hauptfigur Asha zur Seite steht, heißt Valentino – und dürfte so manchen Disney-Fan an Esmeraldas treuen Begleiter Djali in Der Glöckner von Notre Dame erinnern. Beim Blick auf weitere sprechende Tiere wie einen singenden Waschbären (Pocahontas) ist das nur die Spitze des animalischen Eisberges.

, die Hauptfigur Asha zur Seite steht, heißt Valentino – und dürfte so manchen Disney-Fan an Esmeraldas treuen Begleiter Djali in Der Glöckner von Notre Dame erinnern. Beim Blick auf weitere wie einen singenden Waschbären (Pocahontas) ist das nur die Spitze des animalischen Eisberges. Auch in Kostümen verstecken sich Referenzen an frühere Disney-Figuren. Als Asha zum Beispiel in den Wald geht, trägt sie das gleiche Outfit wie die Gute Fee aus Cinderella: einen blauen Umhang mit pinker Schleife.

Disney Cinderella & Wish: Kostümvergleich

Wish beginnt mit dem Aufklappen eines Buches , was wir schon in so unterschiedlichen Disney-Animationsfilmen wie Die Schöne und das Biest, Dornröschen oder Robin Hood als Eröffnung der Geschichte miterlebten.

, was wir schon in so unterschiedlichen Disney-Animationsfilmen wie Die Schöne und das Biest, Dornröschen oder Robin Hood als Eröffnung der Geschichte miterlebten. Asha hat außerdem 7 beste Freund:innen, deren Namen mit den Anfangsbuchstaben der 7 Zwerge aus Schneewittchen anfangen und die außerdem sehr ähnliche Eigenschaften wie ihre Märchen-Vorgänger haben.



aus Schneewittchen anfangen und die außerdem sehr ähnliche Eigenschaften wie ihre Märchen-Vorgänger haben. Der völlig neue Animationsstil von Wish setzte es sich zur Aufgabe, den traditionellen Zeichentrick-Look der früheren Disney-Filme mit dem nach 2000 vorherrschenden Computer-Animations-Stil der neueren Streifen zu verschmelzen.

Nach dem Kinobesuch werden Disney-Fans noch viel mehr Hinweise entdecken, die von Mickey Maus bis zu klassischen Zeichentrick-Bösewichten reichen. Doch fürs Erste sollen diese Referenzen reichen, um euch einen Eindruck davon zu geben, wie Wish das 100-jährige Disney-Jubiläum feiert.

