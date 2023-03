Einer der umstrittensten Avengers-Schurken soll ins MCU zurückkehren – und bringt gute Nachrichten für The Blacklist-Fans

Im 2. Avengers-Film machte die künstliche Intelligenz Ultron den Avengers das Leben schwer. Einen Gerücht zufolge soll der Marvel-Schurke bald zurückkehren.

Unter den bisherigen vier Avengers-Abenteuern im Marvel Cinematic Universe genießt The Avengers 2: Age of Ultron den schlechtesten Ruf. Auch auf Moviepilot bildet der von Joss Whedon inszenierte Streifen mit einer Wertung von 7.1 das Schlusslicht der MCU-Team-Filme.

Dabei hatte Age of Ultron einen der ikonischsten Bösewichte aus den Marvel-Comics zu bieten. Einem neuen Gerücht zofolge soll die abtrünnige künstliche Intelligenz names Ultron bald eine erneute Chance im MCU erhalten.

Avengers-Schurke Ultron soll in Armor Wars seine MCU-Rückkehr feiern

Wie unter anderem The Direct berichtet, wurde das Ultron-Gerücht kürzlich von den Moderatoren des Subreddits Marvel Studios Spoilers unter Berufung auf "vertrauenswürdige Quellen" verbreitet. Demnach soll Ultron in dem kommenden Kinofilm Armor Wars zurückkehren und dabei erneut von The Blacklist-Star James Spader zum Leben erweckt werden.

Disney Ultron in Avengers 2

Erstmals im Dezember 2020 als neue MCU-Serie angekündigt, schlug die Entwicklung von Armor Wars seitdem eine neue Richtung ein. Das Projekt soll nun als Spielfilm realisiert werden und wird Don Cheadle als War Machine in der Hauptrolle zeigen. Dieser wird damit konfrontiert, dass Stark-Technologie in die falschen Hände gerät. Handelt es sich dabei womöglich um das von Tony Stark entwickelte Ultron-Programm?

Die Meldung ist erstmal mit Vorsicht zu genießen. Aktuell handelt es sich nur um ein Gerücht. Allerdings wurden in der Vergangenheit schon mehrfach Handlungsinformationen zu kommenden MCU-Projekten im Marvel-Spoiler-Subreddit veröffentlicht, die sich später als korrekt herausstellten.

Ein Auftritt im MCU-Film Armor Wars wäre nicht die erste Rückkehr Ultrons in einem Marvel-Projekt. In der Animationsserie What If...? wollte Ultron die Kontrolle über das Multiversum an sich reißen. Diese Version des Charakteres wurde allerdings nicht von James Spader vertont. Zudem gab es zuletzt in Doctor Strange in the Multiverse of Madness alternative Versionen der Ultron-Drohnen zu entdecken – im Universum der Erde 838.

Wann startet Armor Wars in den Kinos?

Aktuell steht Armor Wars noch nicht auf dem offiziellen Release-Plan der kommenden Marvel-Filme. Möglich wäre eine Veröffentlichung im Rahmen der 6. Phase des MCU und ein Kinostart im Jahr 2025. Gerüchten zufolge soll der Marvel-Film frühestens Ende 2023 in Produktion gehen.

