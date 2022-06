Epische Sci-Fi-Rückkehr mit Breaking Bad-Star: Neuer Trailer setzt den Kampf zwischen Mensch und Maschine fort

HBO bringt eine seiner größten und teuersten Produktionen zurück. Es handelt sich um die Science-Fiction-Serie Westworld, die jetzt in ihre 4. Staffel geht. Der neue Trailer sieht richtig stark aus.

Westworld ist nach wie vor eine der ambitioniertesten Serien aus dem Hause HBO. Nachdem zuletzt die Ausrichtung des Science-Fiction-Abenteuers überarbeitet wurde (weg vom Park, hin zur echten Welt), kündigt sich nun die 4. Staffel mit einem neuen Trailer an. Der wartet mit epischen Bildern und massig Stars auf.



Obwohl Westworld mit futuristischen Schauwerten beeindruckt, verlässt sich die Serie nicht nur auf die visuellen Möglichkeiten des Genres. Das Casting ist seit der ersten Staffel überaus beeindruckend. Zuletzt ist sogar die frisch gebackene Oscar-Gewinnerin Ariana Debose aus West Side Story zum exzellenten Ensemble dazugestoßen.

Sci-Fi-Epos: Neuer Trailer zur 4. Staffel von Westworld

Westworld Staffel 4 - Trailer 1 (English) HD

Darüber hinaus dürfen wir uns in der 4. Staffel über die Rückkehr von Evan Rachel Wood und James Marsden freuen. Nachdem es für einen kurzen Moment so aussah, als würden wir die ursprünglichen Hauptdarstellenden nie wieder in Westworld sehen, wurde kürzlich enthüllt, dass sie in neuen Rollen zurückkehren werden.

Nicht fehlen dürfen außerdem vertraute Gesichter wie Thandiwe Newton, Tessa Thompson, Ed Harris, Jeffrey Wright, Luke Hemsworth und Angela Sarafyan. Auch der größte Neuzugang der letzten Runde ist wieder am Start: Breaking Bad-Star Aaron Paul verirrt sich erneut in den Konflikt zwischen Menschen und Maschinen. Darüber hinaus betreten Aurora Perrineau und Daniel Wu zum ersten Mal die Westworld.

Wann startet die 4. Staffel von Westworld Staffel 4?

Die 4. Staffel von Westworld startet am 26. Juni 2022 in den USA. Im Wochentakt werden die neuen Folgen auf HBO veröffentlicht. In Deutschland müssen wir uns nicht sehr viel länger gedulden: Bereits einen Tag nach US-Ausstrahlung zeigt Sky die neuen Folgen. Ab dem 27. Juni 2022 ist die 4. Staffel von Westworld somit auch bei dem Streaming-Dienst Wow (ehemals Sky Ticket) verfügbar.

Podcast: Die besten Serien im Juni bei Netflix und Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Wir haben im Podcast die besten neuen Serien gesammelt, die im Juni 2022 bei Netflix, Amazon und Co. starten.

Was sind die größten Serien-Highlights im Juni? Wir haben uns bei den Streaming-Diensten umgeschaut und einige spannende Sachen gefunden. Mit dabei sind die neue MCU-Serie Ms. Marvel, das Haus des Geldes-Remake und die The Boys-Rückkehr.

