Er ist 10 Sekunden in Guardians of the Galaxy 3 zu sehen und niemand hat den "König der Gastauftritte" erkannt

Ein beliebter Star aus den USA schmuggelte sich auch in den Marvel-Blockbuster Guardians of the Galaxy 3. Unter seiner glubschäugigen Maske ist er aber nicht zu erkennen.

In Guardians of the Galaxy Vol. 3 war der beliebte Comedian und Schauspieler Pete Davidson (The Rookie, Brooklyn Nine-Nine) dabei. Es ist allerdings fraglich, dass es jemals jemanden aufgefallen wäre, hätte es nicht Regisseur James Gunn (The Suicide Squad) höchstpersönlich verraten. Bei dem Mini-Gastauftritt ist er nämlich hinter einer Alien-Maske verborgen.

Pete Davidson ist der "König der Gastauftritte" in The Rookie, Superhelden-Filmen und vielem mehr

Wie Buzz Feed 2023 berichtete, war The Rookie-Darsteller Pete Davidson in dem dritten Teil von Guardians of the Galaxy, nachdem er bereits in James Gunns The Suicide Squad Dick Hertz gespielt hatte.

Fans des beliebten Polizei-Dramas The Rookie ist Davidson als wiederkehrende Gastrolle bekannt. Er spielt Pete Nolan, Halbbruder der Hauptfigur John Nolan (Nathan Fillion). Auch wenn er nur in wenigen Episoden dabei ist, wurde er schnell zum Fan-Liebling. Als die Serie ihn nicht zur Hochzeit von John Nolan in Staffel 5 einludt, gab es sogar einen Aufruhr bei den Fans, berichtete Screen Rant.

Erstmals breiter bekannt wurde Pete Davidson 2014 vor allem in den USA durch die Late-Night-Show Saturday Night Live, die bereits seit 1975 läuft und unzählige Hollywood-Stars geboren hat. Mit nur 20 Jahren war er damals das erste feste Mitglied der Show, das in den 1990ern geboren wurde.

Vor allem in den USA ist Davidson seitdem eine bekannte Comedy-Größe, die laut Movieweb zum "König der Gastauftritte" wurde, wie über die genannten Beispiele hinaus seine Auftritte im Horrorfilm Bodies Bodies Bodies und dem Blockbuster Fast & Furious 10 zeigen.

Diese Rolle spielt Pete Davidson in Guardians of the Galaxy Vol. 3

In Guardians of the Galaxy Vol. 3 verkörperte Davidson eine gänzlich andere Rolle, die nur ungefähr 10 Sekunden andauert gegen Ende des Films.

Davidson tritt als Phlektik auf. Er mimt einen Alien-Wächter, der den Guardians of the Galaxy bei ihrer Mission in die Quere kommt, Rocket vom Schiff des High Evolutionary zu retten. Phlektik versucht, Peter aufzuhalten und brüllt: "Warte!". Peter kann Phlektik und seine zwei Kolleg:innen allerdings ziemlich schnell überzeugen, selbst zu fliehen.

Pete Davidsons Cameo wurde übrigens von Regisseur James Gunn enthüllt, der erwähnte, dass Davidson nicht nur eine Figur eingesprochen, sondern diese auch vor der Kamera dargestellt habe. Ohne diesen Hinweis wäre Davidsons Auftritt vielleicht komplett unbemerkt geblieben.