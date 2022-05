Er ist an allem schuld: Sci-Fi-Event Dune 2 besetzt endlich den großen Bösewicht im Hintergrund

Die heiß erwartete Science-Fiction-Fortsetzung Dune 2 hat endlich ihren großen Bösewicht gecastet. Niemand Geringeres als Christopher Walken wird das Universum ins Unheil stürzen.

Die Vorbereitungen für Dune 2 schreiten in großen Schritten voran. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits zwei Schlüsselrollen für die Science-Fiction-Fortsetzung gecastet wurden, erreicht uns heute die wohl bedeutendste Wahl eines Schauspielenden, die der zweite Dune-Filme überhaupt anzubieten hat.

Der Herrscher des Universums wurde bisher nämlich nur genannt. Gesehen haben wir Imperator Shaddam IV. in Dune allerdings nicht. Wie der Hollywood Reporter meldet, wird Christopher Walken in die Rolle des Mächtigen schlüpfen, der als großer Bösewicht im Hintergrund den Untergang des Haus Atreides in die Wege geleitet hat.

Dune 2: Christopher Walken spielt Imperator Shaddam IV.

Damit hat sich Dune 2 einen weiteren großen Namen gesichert. Walken ist definitiv ein markanter Schauspieler, der perfekt in dieses Universum passt. Allein die Vorstellung, ihn zusammen mit Stellan Skarsgårds abscheulichen Baron Harkonnen auf der Leinwand zu sehen, verspricht jetzt schon einen unvergesslichen Kinomoment.

© Apple TV+ Christopher Walken in Severance

Darüber hinaus haben sich jüngst Florence Pugh und Austin Butler dem Cast von Dune 2 angeschlossen haben. Pugh übernimmt die Rolle von Prinzessin Irulan, ihres Zeichens die Tochter des bösartigen Imperators. Butler verkörpert Feyd-Rautha, der als Neffe des Baron Harkonnen in den blutigen Konflikt auf Arrakis hineingezogen wird.

Sci-Fi-Nachschub: Wann startet Dune 2 im Kino?

Die Dreharbeiten zu Dune 2 beginnen im Sommer in Budapest. Denis Villeneuve kehrt als Regisseur zurück und bringt das eingespielte Team hinter dem ersten Teil mit. Wenn alles glattgeht, dürfen wir uns auf einen Kinostart am 19. Oktober 2023 freuen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was sagt ihr zum Casting von Christopher Walken als Imperator in Dune 2?