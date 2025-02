Erkunde die Welt von Harry Potter, House of the Dragon und Bridget Jones und werde an den Drehorten in Großbritannien selbst zum Action-Held, Abenteurer und Romantiker [Anzeige]

Große Abenteuer, spannende Geschichten und magische Momente könnt ihr in Großbritannien selbst erleben: VisitBritain macht es an den Drehorten in England, Schottland und Wales möglich.

Egal ob auf der großen Leinwand oder dem TV-Bildschirm – Filme und Serien entführen uns seit über einem Jahrhundert in spannende, magische, actionreiche oder romantische Welten, bei denen die Held:innen stets große Abenteuer erleben. Ebenso wichtig wie die Figuren und ihre Geschichten ist auch der Schauplatz, der ihnen den Rahmen und die ganz besondere Atmosphäre verleiht. In Großbritannien verstecken sich zahlreiche Drehorte eurer Lieblingsfilme und -serien – die ihr dank VisitBritain jetzt noch leichter besuchen könnt.

Entdeckt Großbritannien und die spannendsten Drehorte mit VisitBritain

Mithilfe der neuen Kampagne von VisitBritain könnt ihr aus eurem filmreifen Urlaub in Großbritannien jetzt noch mehr herausholen – denn die Drehorte in England, Schottland und Wales zu besuchen war dank der neuen Website noch nie so einfach. Klickt euch einfach durch die interaktive Karte, schaut euch Wegbeschreibungen und Hintergrundinformationen zu den einzelnen Orten an und entdeckt die vielfältige Film- und Serienkulisse, die Großbritannien zu bieten hat!

Schaut euch hier Großbritannien - der Film an:

Großbritannien - der Film

Spielt an den Drehorten in England, Schottland und Wales selbst die Hauptrolle

Die größten Highlights eurer nächsten Großbritannienreise hat der preisgekrönte Regisseur Tom Hooper (The King's Speech) inextra für euch inszeniert. Über vier Minuten bekommt ihr hier einen Vorgeschmack, was euch in England, Schottland und Wales genau wie eure liebsten Action-Held:innen, Abenteurer:innen und Romantiker:innen erwartet.

Ganz gleich welche Geschichte ihr selbst erleben wollt – England, Schottland und Wales haben mit ihrer vielfältigen Landschaft, Historie und Kultur für jeden Geschmack etwas im Repertoire.

Mögt ihr es adrenalingeladen und actionreich, braucht ihr die Reise nur gen Norden antreten, wo sich in den schottischen Highlands die zauberhaften und aufregenden Welten von Harry Potter verstecken. Am Loch Shiel könnt ihr der Magie freien Lauf lassen und nicht nur die malerische Landschaft bewundern, sondern mit etwas Fantasie sogar einen blitzschnellen Hippogreif in der Luft erblicken. Auch in Fort William und Glen Etive kommen Harry Potter-Fans in Schottland voll auf ihre Kosten und dürfen große Abenteuer erleben.

Abenteuerlich wird es dazu an den Stränden der Insel Anglesey in North Wales, die sich nicht nur für ein eiskaltes Bad und jede Menge Wassersport anbieten. Die walisische Küste lässt das Herz jedes Outdoor-Fans höherschlagen, das sich an Serien wieverloren hat. Dem Game of Thrones-Prequel stand das idyllische Fleckchen Erde nämlich für gleich mehrere Szenen Modell. Doch auch Anhänger:innen von Robin Hood oder The Dark Knight Rises dürften die walisische Landschaft wiedererkennen.

Wenn es euch statt Action und Abenteuern eher nach einem romantischen Ausflug beliebt, könnt ihr es euch wie Bridget Jones an zahlreichen Drehorten in London gemütlich machen. Das Petersham House entführt euch direkt in den aktuellen Kinohit Bridget Jones - Verrückt nach ihm, wo sich Leo Woodall für Renée Zellweger mit einem absolut filmreifen Sprung in den Brunnen ins Zeug legt. Auch wenn wir euch das Nachahmen dieser Szene nicht empfehlen würden, könnt ihr euren Abend in den Straßen von Hampstead oder Mayfair ganz wie die Kultheldin ausklingen lassen. Und mögt ihr es noch nostalgischer, schaut doch mal im Kenwood House vorbei, wo der RomCom-Klassiker Notting Hill gedreht wurde.

Doch das war natürlich noch längst nicht alles. Besucht www.visitbritain.com und entdeckt die Drehorte vieler weiterer großer Filme und Serien wie Paddington, Peaky Blinders, Mary Poppins, Spider-Man oder Sherlock Holmes in Großbritannien. England, Schottland und Wales warten auf euch!