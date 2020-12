Erschreckendes Star Wars-Bild: Fan verwirklicht Hayden Christens Rückkehr als Darth Vader

Hayden Christensens Star Wars-Rückkehr steht in der Obi-Wan-Serie bei Disney+ bevor. Ein Fan-Bild zeigt Darth Vader nun vernarbt, einschüchternd und auf der Höhe seiner Kraft.

Das war vielleicht die größte Bombe am letzten Freitag: Hayden Christensen verkörpert über eineinhalb Jahrzehnte nach seinem letzten Kinoauftritt ein weiteres Mal Darth Vader. Das Star Wars-Universum schlägt damit ein weiteres Kapitel in der Geschichte des legendären Schurken auf.

Die Obi-Wan-Serie mit Ewan McGregor bereitet die Bühne. Boss Logic füttert unseren Hype und hilft unserer Fantasie auf die Sprünge mit einer coolen Fan-Montage. Wir sehen den schwer zugerichteten Anakin hinter den Umrissen der ikonischen Maske. In der Tat sind die unverhüllte Bilder vom in die Vader-Identität überführten Anakin rar gesät.

10 Jahre nach Rache der Sith: Wie sieht Anakin Skywalkers Star Wars-Rückkehr aus?

Die Bilder erwecken fast den Eindruck, dass wir es mit eine Darth Vader-Serie zu tun haben - und nicht mit einer über seinen Rivalen und Mentor.

Wie groß der Auftritt von Christensen in seiner umstrittenen Paraderolle wird, ist noch nicht sicher. Auf einen weiteren Mini-Cameo wie Star Wars 9 deuten die bisherigen Infos aber nicht hin. Anakins Skywalkers "Karriere" als Darth Vader kommt in der Phase, in der die Mini-Serie spielt, ja erst so richtig in Fahrt.

10 Jahre nach Star Wars: Episode 3 spielt die Serie, also 9 Jahre vor dem wuchtigen Auftritt von Darth Vader in Rogue One. Einen ähnlich kraftvollen und einschüchternden Darth Vader erhoffe ich mir auch in der Serie. Hier geht es zu einer übersichtlichen Star Wars-Timeline.

Star Wars-Chefin verspricht "Die Revanche des Jahrhunderts"

Wenn wir mal genauer drüber nachdenken, lässt sich diese Lebensphase von Obi-Wan (Ewan McGregor) kaum ohne den Schatten von Darth Vader denken. Den Lehrmeister plagt die Schuld. Seinen Gegner das Bedauern und die Wut. Beide projizieren ihre zerschmetterten Lebenswege auf den jeweils anderen. Lest hier, wie Hayden Christensen zum offiziellen Darth Vader wurde.

Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy stellt deshalb in Aussicht:

Das wird die Revanche des Jahrhunderts.

Auch Hayden Christen äußerte sich zu seiner lange erwarteten Rückkehr:

Es war so eine unglaubliche Reise, Anakin Skywalker zu spielen. Natürlich hatten Anakin und Obi-Wan nicht gerade die beste Beziehung, als wir sie zuletzt gesehen haben.

Es wird interessant sein zu sehen, was eine fantastische Regisseurin wie Deborah Chow für uns bereit hält. Ich freue mich darauf, wieder mit Ewan zu arbeiten. Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu kommen.

Podcast für Star Wars-Fans: Lohnt sich The Mandalorian?

Die 6 Episoden der Obi-Wan-Serie werden ab Anfang 2021 gedreht. Ein Start bei Disney+ ca. 12 Monate später scheint realistisch.

In dieser Minifolge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir einen kurzen Einblick in die erste Star Wars-Realserie:

The Mandalorian fühlt sich an wie ein Weltraum-Western. Doch wann spielt die Handlung der Star Wars-Serie? Welche Figur ist bisher die coolste? Und was hat Werner Herzog damit zu tun? Im Streamgestöber-Check stellen Andrea und Matthias das langerwartete Disney+-Original vor.



