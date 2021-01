Erste Szenen aus Godzilla vs. Kong: Gewaltige Blockbuster-Vorschau macht Kino-Wartezeit noch härter

Mit einem neuen Video stimmt Warner Bros. auf alle Blockbuster ein, die 2021 parallel ins Kino und zu HBO Max kommen. Darunter sind Highlights wie Godzilla vs. Kong, The Suicide Squad und Dune.

Dieses Jahr wird sich in der Filmlandschaft einiges verändern. Warner Bros. verfolgt 2021 eine neue Strategie, bei der alle Blockbuster des Studios gleichzeitig im Kino und parallel als Stream beim Streamingdienst HBO Max veröffentlicht werden.

Um die Vorfreude für das neue Filmjahr nochmal kräftig anzuheizen, hat Warner einen neuen HBO Max-Teaser veröffentlicht. In der kurzen Vorschau werden nochmal alle großen Titel des Studios für 2021 vorgestellt. Neben Highlights wie The Suicide Squad, Space Jam 2, Mortal Kombat und Dune gibt es auch die ersten bewegten Bilder aus Godzilla vs. Kong zu sehen!

HBO Max-Teaser lässt Godzilla und King Kong aufeinanderprallen

Nur wenige Sekunden dauern die ersten enthüllten Szenen aus Godzilla vs. Kong, doch die lassen es direkt krachen. Kurz nachdem die Riesenechse aus dem Meer geschossen kommt, holt der Monsteraffe an Bord eines Frachters aus, um dem Gegner einen gewaltigen Faustschlag zu verpassen.

Schaut hier den neuen HBO Max-Teaser mit Godzilla vs. Kong-Szenen!

Warner Bros HBO Max Preview 2021 HD

In den USA wurde der Start des Blockbusters laut Vulture außerdem um zwei Monate vorverlegt, vom 21. Mai auf den 26. März. Für Deutschland gab es dazu aber keine neuen Infos.

Neben Godzilla vs. Kong zeigt die kurze Vorschau nochmal oder zum ersten Mal Szenen aus kommenden Warner-Filmen wie The Suicide Squad, Mortal Kombat, Conjuring 3 oder das Sopranos-Prequel The Many Saints of Newark.

Hier sind alle Warner-Titel, die laut Slash Film im neuen HBO Max-Teaser vorkommen:

Das heiß erwartete Sequel zu Matrix wird ganz am Ende des Teasers nur mit seinem Titel erwähnt., der im Video den schlichten Titel des ersten Teils trägt, gibt es leider noch nicht zu sehen.

In Deutschland soll die US-Strategie von Warner, bei der die Filme gleichzeitig ins Kino und als Stream kommen, weiterhin nicht verfolgt werden. Bei uns sind alle Veröffentlichungen des Studios immer noch nur als Kinostarts geplant.

Eins hat der neue HBO Max-Teaser aber auf jeden Fall geschafft: Der Hunger auf Kino ist gerade wieder viel stärker geworden! Wann die Lichtspielhäuser bei uns aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation wieder öffnen können, steht aber noch nicht fest.

Auf welche Blockbuster von Warner freut ihr euch 2021 am meisten?