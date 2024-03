Erstmals bei Amazon Prime: Einer der besten Sci-Fi-Filme 2022, der euch bis zur letzten Sekunde auf die Folter spannt

Sci-Fi und Horror waren schon immer eine köstliche Kombination aus starken Genres. Das beweist auch unser heutiger Streaming-Tipp mit einer eindrucksvollen Geschichte, die bis zur letzten Sekunde überrascht.

Genres sind nicht nur dazu da, fantastische Bilder zu zeigen und uns in fremde Welten zu entführen. Genres lassen sich clever kombinieren, um geniale Geschichten voller Fragen über die Menschheit zu verfassen. Denn hier trifft überirdische Unterhaltung auf Möglichkeiten für Meta-Kommentare und Spannung, die kluge Regisseur:innen ebenso klug einsetzen.



Aktuell beweist das kaum einer so gekonnt wie Jordan Peele, dessen neuestes Meisterwerk Nope ihr ab heute bei Amazon Prime im Abo streamen könnt. Bei Nope lässt Peele ein weiteres Mal seine inszenatorischen und erzählerischen Muskeln spielen und spannt euch wirklich bis zum letzten Moment auf die Folter.



In dem Sci-Fi-Film werden Daniel Kaluuya und Keke Palmer mit grauenhaften Ereignissen konfrontiert

Otis (Daniel Kaluuya) und Jill (Keke Palmer) verfolgen als starkes Team eine sehr spezielle Karriere: Sie trainieren auf ihrer Ranch Pferde für den Einsatz in Filmen. Ihre Tiere werden auf eigene Art zu Hollywood-Stars. Doch ihre Routine soll bald auf gewaltsame Weise aufgebrochen werden.

Universal Pictures International Germany GmbH Daniel Kaluuya in Nope

Über dem Himmel der Ranch und ihres Heimatortes braut sich eines Tages buchstäblich etwas zusammen. Seltsame Sichtungen machen die Runde und versetzen alle in Angst und Schrecken. Und das erste Gesehene ist nur ein Vorgeschmack, auf das, was noch kommt. Denn bei unheimlichen Bildern soll es nicht bleiben.

Bald beginnen die Pferde der Ranch, zu verschwinden und es fließt sogar Blut. Otis und Jill stecken in einem Albtraum fest und müssen der Ursache für die schrecklichen Geschehnisse auf den Grund gehen, wenn sie irgendwann wieder aufwachen wollen.

Nope auf Amazon Prime ist ein Spannungsmeisterwerk, das bis zur letzten Sekunde überrascht

Jordan Peele hat sich bereits mit seinen zwei Vorgängerfilmen, dem Oscar-prämierten Get Out und dem viel diskutierten Wir, einen Namen als innovativer Horror-Regisseur gemacht. Nope begeisterte ebenfalls und war für viele einer der besten Sci-Fi-Filme 2022: Bei Rotten Tomatoes teilt er sich das Siegertreppchen mit Everything Everywhere All at Once und Prey. Und in der Moviepilot-Redaktion belegt er Platz 2 der besten Filme 2022.



Das hat auch einen guten Grund: Jordan Peele wäre nicht Jordan Peele, wenn er in Nope nicht mindestens drei erzählerische Loopings und Haken einbauen würde. Peele lässt sich nie dazu hinreißen, in Klischees abzudriften oder konventionelle Geschichten zu erzählen. Er erfindet sein Genre – in diesem Fall die geniale Paarung Horror und Sci-Fi – immer wieder neu, ist überraschend witzig, aber auch schockierend und smart.

Universal Pictures International Germany GmbH Nope

Wer nach einer Weile denkt, er könnte irgendetwas in diesem visuellen Meisterwerk vorhersagen, irrt sich meist. Dafür sorgt Peele schon. Bis zur letzten Sekunde lässt er sich nicht ganz fassen. Die Spannung lässt nie nach. Kaluuya und Palmer tun ihr Übriges, uns zum aufgeregten Fingernägelkauen zu zwingen. Und wenn dann Peeles Meta-Kommentare einschlagen, erinnern wir uns: Dafür wird Kino gemacht.



Wer den Geheimnissen von Nope auf den Grund gehen will, kann das ab heute im Streaming-Abo bei Amazon Prime.

