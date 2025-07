Erstmals im Streaming-Abo: Richtig starke Kriegsserie, die ihr so schnell nicht mehr vergessen werdet

Wenn ihr auf der Suche nach einer stark erzählten Kriegsgeschichte seid, dann solltet ihr unbedingt einen Blick in die Verfilmung von The Narrow Road to the Deep North werfen.

Anfang des Jahres feierte The Narrow Road to the Deep North auf der Berlinale Premiere. Die Mischung aus zermürbender Kriegsgeschichte und einnehmendem Drama erzählt von einem australischen Soldaten, der in einem Gefangenenlager um sein Leben kämpft. Jahre später verfolgen ihn die traumatisierenden Ereignisse immer noch.

Grundlage der in fünf Teilen erzählten Miniserie bildet die gleichnamige Romanvorlage aus der Feder von Richard Flanagan, die 2014 mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet wurde. Hinter der Adaption steckt das Duo Justin Kurzel (Regisseur) und Shaun Grant (Drehbuchautor), die schon mehrmals zusammengearbeitet haben.

Neue Kriegsserie: The Narrow Road to the Deep North

Dorrigo Evans ist der Protagonist von The Narrow Road to the Deep North. 1943 gerät der Sanitätsoffizier in Gefangenschaft und muss unter unmenschlichen Umständen beim Bau der Thailand-Burma-Eisenbahnstrecke helfen. Als er nach dem Ende des Krieges nach Hause zurückkehrt, wird der spätere Chirurg als Held gefeiert.

Der Trailer zu The Narrow Road to the Deep North:

The Narrow Road to the Deep North - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Hier kommen wir zur zweiten Zeitebene des Films: Während Dorrigo in jungen Jahren von Jacob Elordi (Priscilla) verkörpert wird, übernimmt Ciarán Hinds (The Terror) den Part in dem Handlungsstrang, der im Jahr 1989 angesiedelt ist. Darüber hinaus entführen uns Dorrigos Erinnerungen in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg.

Hier taucht mit Odessa Young der dritte große Star der Serie auf. Sie spielt Amy Mulvaney, die Frau von Dorrigos Onkel, mit der dieser eine Affäre hat. Immer wieder verwebt die Serie die grausamen Kriegsereignisse mit von Sonnenlicht durchfluteten Bildern, die an diese vermeintlich unbeschwerte und prägende Zeit erinnern.

Justin Kurzel (Macbeth) und Shaun Grant (Nitram) setzen The Narrow Road to the Deep North vor allem auf stimmungsvolle Aufnahmen und erforschen durch die Verbindung der verschiedenen Zeitebenen Dorrigos zerrissenes Innenleben. Mal poetisch, mal verstörend: Mitunter erinnert diese Collage an Der schmale Grat von Terrence Malick.

Wo kann man The Narrow Road to the Deep North schauen?

The Narrow Road to the Deep North hat in Deutschland bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW sein Zuhause gefunden. Am 1. Juli 2025 erschien die erste der fünf Episoden. Der Rest folgt jeden Dienstag im Wochentakt. Ab dem 29. Juli 2025 ist die Serie zudem im Programm von Sky Atlantic zu sehen.