Eure nächste Sci-Fi-Obsession: Neuer Trailer zu Dune 2-Konkurrenz sieht aus wie heimlicher Star Wars-Film, nur mit Roboter-Kind statt Baby Yoda

Auf den nächsten Star Wars-Film müssen wir noch lange warten. Dafür kommt bald der bestmögliche Ersatz ins Kino. Hier ist der neue Trailer zu The Creator von Rogue One-Mastermind Gareth Ewards.

Seit Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers ist kein neuer Star Wars-Film erschienen und vermutlich wird es noch einige Zeit dauern, bis das nächste Kapitel der Sternensaga die große Leinwand erobert. Dennoch gibt es dieses Jahr einen Film, der die große Lücke, die Star Wars im Kino hinterlassen hat, schließen könnte: The Creator.

Bei The Creator handelt es sich um die neue Regiearbeit von Gareth Edwards, der 2016 den extrem beliebten Rogue One: A Star Wars Story in Szene gesetzt hat. Jetzt erzählt er eine neue Sci-Fi-Geschichte und bringt sein halbes Star Wars-Team mit. Macht euch auf die perfekte Mischung aus Rogue One und The Mandalorian gefasst.

The Creator: Darum geht es im neuen Sci-Fi-Blockbuster von Rogue One-Regisseur Gareth Edwards

Die Handlung von The Creator spielt in einer Zukunft, in der es zum Krieg zwischen der Menschheit und einer künstlichen Intelligenz gekommen ist. Der Ex-Soldat Joshua (John David Washington) soll den Architekten der KI zu Fall bringen und stößt dabei auf ein Androiden-Kind, das den Verlauf der Geschichte für immer verändern kann.

Hier könnt ihr den neuen Trailer zu The Creator schauen:

The Creator - Trailer (English) HD

Statt Pedro Pascal, der mit Baby Yoda durch die weit entfernte Galaxis reist, nimmt sich der aus Tenet bekannte John David Washington dem Schicksal eines jungen Geschöpfs an, das für mehrere feindliche Parteien von großem Interesse ist. Für jede Menge Rogue One-Vibes sorgen dabei die Bilder von Kameramann Greig Fraser, von dem wir dieses Jahr gleich noch einen Sci-Fi-Blockbuster sehen werden: Dune: Part Two.

Ebenfalls von Rogue One kehrt Komponist Michael Giacchino zurück. Zudem hat sich Edwards mit Produktionsdesigner James Clyne zusammengeschlossen, der in der Vergangenheit der u.a. an Solo: A Star Wars Story und vielen weiteren Sci-Fi-Filmen gearbeitet hat. Hinter The Creator stecken somit einige nicht zu unterschätzende Star Wars-Namen. Das wird ein ganz besonderer Film

Sci-Fi-Highlight 2023: Wann startet The Creator im Kino?

The Creator startet am 28. September 2023 in den deutschen Kinos. Disney veröffentlicht den Film unter dem 20th Century Studios-Banner. Rund einen Monat später folgt Dune: Part Two. Der nächste Star Wars-Film soll im Dezember 2025 erscheinen. Aufgrund der aktuellen Streik-Situation in Hollywood ist jedoch unklar, ob der Zeitplan tatsächlich eingehalten werden kann.

