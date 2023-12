"Was wir gedreht haben, war völlig verrückt": Matthias Schweighöfer enthüllt exklusiv, wie es mit seiner Netflix-Reihe weitergeht

Matthias Schweighöfer baut sich mit Zack Snyders Hilfe ein eigenes Netflix-Reich. Im Moviepilot-Interview enthüllt der Girl You Know It's True-Star, dass er gegenwärtig an Army of Thieves 2 arbeitet.

Matthias Schweighöfer tanzt nicht nur auf mehreren, sondern auf allen Hochzeiten. Kürzlich war er im Mega-Hype Oppenheimer zu sehen, jetzt bringt er mit Girl You Know It's True den größten deutschen Musikskandal auf die Leinwand. Schweighöfers größter Wurf ist allerdings das gemeinsame Netflix-Universum mit Army of the Dead-Regisseur Zack Snyder. Wie Schweighöfer exklusiv enthüllt, arbeitet er gerade am Spin-off-Sequel Army of Thieves 2.

Matthias Schweighöfer drehte Action-Szene mit Zack Snyder-Unterstützung

Army of Thieves ist ein Ableger von Army of the Dead: Im Mutterfilm bricht eine Truppe von Abenteurer:innen während einer Zombie-Epidemie in ein Casino in Las Vegas ein. Das Spin-off dreht sich um das deutsche Mitglied der Truppe: Sebastian Schlencht-Wöhnert, später Ludwig Dieter (Schweighöfer) soll als Safe-Profi an drei brandgefährlichen Überfällen teilnehmen. Snyder produzierte den Film, Schweighöfer führte Regie. Und er hat Blut geleckt.

Schaut euch hier den Trailer zu Army of Thieves an:

Army of Thieves - Trailer (Deutsch) HD

Denn wie Schweighöfer exklusiv im Moviepilot-Interview erklärt, haben die ersten Vorbereitungen zu Army of Thieves 2 bereits begonnen. Für Action-Ideen griff Schweighöfer dabei auf Experten in Zack Snyders Umfeld zurück:

Ich habe mit meiner Freundin [und Army of Thieves-Darstellerin] Ruby [O. Fee] neulich auch überlegt, wie Army of Thieves 2 aussehen könnte. Dann haben wir angefangen, mit Zacks Stunt-Leuten Choreografien zu erarbeiten. Was wir da gefilmt haben, war völlig verrückt.

Wann kommt Army of Thieves 2 zu Netflix?

Army of Thieves geht als Prequel fast nahtlos in die Handlung von Army of the Dead über. Ob Teil 2 demnach nach dem Mutterfilm spielen würde oder einen komplett neuen zeitlichen Rahmen nutzt, ist nicht bekannt. Laut Zack Snyder spielen Army of the Dead, Army of Thieves und Rebel Moon in einem einzigen Netflix-Universum

Wann Army of Thieves erscheinen könnte, ist noch nicht klar. Sofern Schweighöfer mit der Produktion des zweiten Army of the Dead-Spin-offs in Kürze starten kann, wäre eine Veröffentlichung ab Mitte 2025 denkbar.

