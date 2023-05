Extrem hart und trotzdem ungeschnitten: Einer der schockierendsten Horrorfilme erscheint neu im Heimkino und die Sammel-Edition ist schon fast vergriffen

Am 26. Mai erscheint die neue Heimkinoveröffentlichung des verstörenden Horrorfilms "Jack Ketchum's Evil" uncut in 4K und auf normaler Blu-ray.

Der 2007 nach der Romanvorlage "The Girl Next Door" von Gruselautor Jack Ketchum veröffentlichte Horror-Schocker ist unter anderem dafür bekannt, dass selbst Genre-Legende Stephen King den Streifen als "schockierendsten Film" seit dem Klassiker Henry: Portrait Of A Serial Killer und "düstere Version von Stand by Me" bezeichnete. Nun könnt ihr euch den auf wahren Ereignissen basierenden Jack Ketchum's Evil in neuer Auflage fürs Heimkino sichern.

Bei Amazon lässt sich der Film als Standard-4K-Version * sowie auf Blu-ray * als FSK18 ungeschnitten vorbestellen und ist seit März auch schon auf DVD verfügbar *. Die 4K-Erstveröffentlichung als Collector's Edition mit Mediabook und Booklet ist bei Amazon zum Normalpreis vergriffen, doch bei MediaMarkt könnt ihr noch Exemplare ergattern *. Alternativ kann auch bei Amazon Prime gestreamt* werden.

Darum geht's bei Jack Ketchum's Evil

Die Schwestern Megan und Susan werden nach dem Unfalltod ihrer Eltern 1958 in die Obhut ihrer psychisch labilen Tante Ruth gegeben. Der 12-jährige David aus der Nachbarschaft freundet sich mit der hübschen Megan an und muss miterleben, wie sie von Ruth und ihren drei Söhnen nur mit Verachtung behandelt wird. Das Ganze spitzt sich immer weiter zu, von körperlichen Übergriffen bis hin zu Folter.



In der Moviepilot-Community hat Jack Ketchum's Evil eine solide Wertung von 6,5 erhalten und auch die Kolleg:innen von Filmstarts haben in ihrer Kritik 3,5 von 5 Sternen vergeben. Als wäre die erwähnte Lobpreisung von Stephen King höchstpersönlich noch nicht genug, wird der Film auch hier "für starke Nerven" und als "verstörender Trip in menschliche Abgründe" bezeichnet, der den Titel "Evil" wohl wie kein anderer verdient.

