FSK-18-Schocker erstmals bei Amazon Prime: Eine der brutalsten Horror-Reihen ist zurück, aber ohne den wichtigsten Star

Das Saw-Franchise wurde mit Spiral komplett neu erfunden. Jetzt könnt ihr den Horror-Film erstmals bei Amazon Prime Video im Abo streamen, bevor in wenigen Monaten bereits Saw 10 im Kino startet.

Als im Jahr 2004 der Low-Budget-Schocker Saw in die Kinos kam, konnte niemand ahnen, dass aus der Geschichte des Jigsaw-Killers und seiner perfiden Folter-Fallen ein Franchise erblüht, das auch bald fast 20 Jahre später noch Horror-Fans mit neuen Filmen begeistert.

Im kommenden Herbst startet der bereits 10. Saw-Film in den Kinos. Bei Amazon Prime Video könnt ihr ab heute das jüngste und ungewöhnlichste Kapitel der Folter-Saga streamen. Mit Saw: Spiral schlug die Reihe nämlich eine komplett neue Richtung ein – mit den Stars Chris Rock und Samuel L. Jackson, aber ohne Franchise-Legende Tobin Bell.

Saw: Spiral erfindet das Horror-Franchise völlig neu

In Spiral hält ein Killer Detective Zeke Banks (Chris Rock) und seine Kolleg:innen des Metro Police Departments auf Trab. Nach und nach beginnen die Mitarbeitenden der Polizeistation zu sterben – durch perfide Fallenspiele, wie sie einst der lange verstorbene Seirenmörder John Kramer ausrichtete. Gibt es schon wieder einen Jigsaw-Nachfolger?

Lionsgate/Studiocanal Chris Rock jagt einen neuen Jigsaw

Basierend auf einer Idee des selbsterklärten Super-Fans Chris Rock versucht sich der 9. Saw-Film an einem neuen Ansatz für das Franchise. Als Spin-off distanziert sich der Film von der bisherigen dicht verzahnten Mythologie. Nun geht es nicht mehr direkt um das Vermächtnis des Jigsaw-Killers, sondern um einen komplett neuen Fallen-Steller. Und dieser ist wenig daran interessiert, einzelnen Menschen den Wert ihres Lebens näherbringen zu wollen.

Trotz der neuen Geschichte hat das von Saw 2 bis 4-Regisseur Darren Lynn Bousman inszenierte Reboot aber (fast) alles zu bieten, was einen Saw-Film ausmacht. Es gibt zahlreiche makabere Fallen, ekeligen Gore und ein großes Rätsel im Mittelpunkt, das am Ende mit schockierenden Wendungen aufgelöst wird.

Ob dieser Teil des Saw-Universums in Zukunft weiter erforscht wird, ist aktuell unwahrscheinlich. Denn der nächste Saw-Film widmet sich wieder voll und ganz dem Original-Jigsaw.

Nach Spiral-Flop kehrt die Horror-Reihe mit Saw 10 zurück zu den Wurzeln

Der Versuch, das Narrativ der Saw-Reihe in eine neue Richtung zu lenken, scheiterte. An den Kinokassen spielte der 20 Millionen Dollar teuere Spiral lediglich 40 Millionen Dollar ein. Im Vergleich zum Vorgänger Jigsaw, der 102 Millionen Dollar einspielen konnte, war Spiral somit kaum der erhoffte Erfolg. Glücklicherweise wurde Spiral nicht zum Franchise-Killer.

Der 10. Saw-Film kommt schon dieses Jahr und wird eine Rückbesinnung auf die Stärken der Reihe. Saw X wird den Puzzle-Mörder John Kramer (Tobin Bell) und seine Gehilfin Amanda (Shawnee Smith) zurückbringen. Die spannende Frage dabei: Wie? Beide Charaktere sind bereits seit Saw III tot und kehrten in weiteren Filmen lediglich in Rückblenden auf. Gerüchten zufolge soll Saw X dafür eine simple Lösung parat haben: der Film soll zeitlich nach Saw II eingeordnet sein und wäre damit eine Art Prequel.

In den USA startet Saw X am 27. Oktober 2023 in den Kinos. Deutsche Horror-Fans müssen sich etwas länger gedulden. Hierzulande erscheint der Film am 30. November 2023 im Kino.

