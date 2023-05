Horror-Geheimtipp bei Disney+: Dieser Albtraum wird von Minute zu Minute seltsamer und raubt euch den Verstand

Bei Disney+ könnt ihr einen der besten Horrorfilme der letzten Jahre streamen. The House at Night lässt euch gruselige Spukgestalten sehen, die nicht da sind.

Clevere Horror-Filme, die einen noch lange beschäftigen und über versteckte Bedeutungen rätseln lassen, sind selten. Der Horror-Geheimtipp The House at Night fällt eindeutig in diese Kategorie. Lasst euch vom generisch wirkenden Titel nicht abschrecken. Hier erwartet euch ein albtraumhaftes und eure Wahrnehmung verzerrendes Horror-Highlight. Streamen könnt ihr den Film bei Disney+ *.

Worum geht es im Horror-Film The House at Night?

Die Lehrerin Beth (Rebecca Hall) trauert um ihren Ehemann Owen, der sich kürzlich das Leben genommen hat. Hinterlassen hat er lediglich eine seltsame Notiz, die wenig Aufschluss gibt. Die Witwe muss nun mit der Ungewissheit leben, niemals zu erfahren, warum sich Owen umbrachte. Dann aber passiert etwas Seltsames.

Disney The House at Night

Während Beth in ihrem Haus an einem abgelegenen See in Einsamkeit versinkt, beginnt es dort plötzlich nachts zu spuken und zu poltern. Und sie glaubt langsam, dass der Geist ihres verstorbenen Mannes Kontakt mit ihr aufnehmen möchte. Oder will er sie warnen? Denn auf Owens Handy entdeckt Beth das Foto einer fremden Frau, die genauso aussieht wie sie.

Was war Owen wirklich für ein Mann? Hatte er ein geheimes Doppelleben? Was trieb ihn wirklich in den Suizid? Beth beginnt, sich in der Suche nach der Wahrheit zu verlieren. Denn dabei stößt sie auf immer seltsamere Hinweise – wie die Baupläne eines zweiten gespiegelten Hauses.

Raubt euch den Verstand mit Horror-Illusionen: Warum sich The House at Night lohnt

Hinter dem Film steckt David Bruckner. Der Regisseur begeisterte Horror-Fans bereits mit dem verstörenden Netflix-Highlight The Ritual und zeichnete zuletzt für die Wiederbelebung des Hellraiser-Franchise verantwortlich. The House at Night ist aber seine bisher stärkste Horror-Arbeit.

Durch clevere und schaurige Inszenierung erschafft der Film eine bedrückende Atmosphäre der Ungewissheit. Wie Beth beginnt ihr Dinge zu sehen, die eigentlich nicht da sind. Wenn die Kamera für den Bruchteil einer Sekunde den richtigen Winkel trifft, erkennt ihr Gesichter und Silhouetten von Personen im Dekor des Seehauses.

Das Spiel mit der Wahrnehmung lässt euch nicht nur an eurem eigenen Verstand zweifeln. Auch die Verlorenheit der Protagonistin wird dadurch greifbar. Denn Beths Odyssee nimmt mit jeder neuen Wendung von Minute zu Minute immer bizarrere und verstörendere Züge an. The House at Night eskaliert schließlich in einem albtraumhaften Trip im Finale, das euch nach den 107 Minuten Gruseln und Miträtseln weiter beschäftigen wird.

