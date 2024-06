Extrem teures Fantasy-Epos mit Shogun-Star wurde zum Desaster: Nur ein Film floppte härter

Ein historisch angehauchter Fantasy-Film mit Keanu Reeves und Shogun-Star Hiroyuki Sanada ließ sich die Produktion einiges kosten. Leider wurde das Ergebnis zum zweitgrößten Flop der Filmgeschichte.

Keanu Reeves ist spätestens seit Matrix ein "Whoa!"-würdiger Action-Star und Hiroyuki Sanada sollte man auch nicht erst seit seinem jüngsten Serien-Hit Shogun kennen. Steckt man die beiden Herren für einen semi-historischen Japan-Fantasy-Film zusammen, sollte das eine interessante Mischung ergeben ... könnte man meinen.

Leider ging diese Rechnung für Universal Pictures und Regisseur Carl Rinsch überhaupt nicht auf, obwohl man sich laut damaligem Variety -Bericht eine Mischung aus Der Herr der Ringe und Gladiator versprach. Vorhang auf für einen der größten Film-Flops: 47 Ronin.

Fantasy-Flop 47 Ronin: So teuer kam der Film mit Keanu Reeves und Shogun-Star Hiroyuki Sanada die Produzent:innen zu stehen

47 Ronin erzählt mit Fantasy-Elementen angereichert ein oft rezitiertes Ereignis aus der japanischen Geschichte. Damals rächte sich eine Gruppe herrenloser Samurai für den Tod ihres Gebieters, was die noble Loyalität der Krieger unter Beweis stellte. Eine loyale Anhängerschaft konnte der Film von 2013 leider nicht für sich gewinnen.

Universal Reeves und Sanada in 47 Ronin

Bei einem Budget von 175 bis 225 Millionen US-Dollar spielte 47 Ronin laut The Numbers gerade mal 151,1 Millionen wieder ein. So findet sich der Film mit einem geschätzten und auf Inflation bereinigten Verlust von 126 Millionen auf Platz 2 der Wikipedia-Liste der größten Film-Flops aller Zeiten. Nur Der 13te Krieger crashte noch härter an der Kinokasse.

Ist 47 Ronin wirklich so schlecht? Hier könnt ihr euch selbst ein Bild machen und den Film streamen

Während die Kritik den Film passend zum finanziellen Misserfolg einigermaßen in der Luft zerfetzte (auf Filmstarts gab es immerhin diplomatische 3 von 5 Sterne), scheint das Publikum laut Rotten Tomatoes etwas besser auf ihn zu sprechen sein.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann 47 Ronin bei Netflix streamen, oder ihn als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Apple TV, Sky und MagentaTV erwerben.

Podcast: Shogun ist die Serien-Überraschung des Jahres

Das Historiendrama Shogun ist mittlerweile mit ganzen 10 Folgen im Stream vertreten. Nicht nur Samurai-Fans sind absolut begeistert. Aber was macht die Disney+-Serie so gut?

Wir beginnen unser Gespräch mit der Buchvorlage, die schon Anfang der 80er als Serie adaptiert wurde. Eine weitere Umsetzung klang für viele nach einer schlechten Idee. Aber mutig gewählte Perspektiven und extreme Detailverliebtheit machen Shogun zum Meisterwerk.