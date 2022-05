Extrem unterhaltsamer Sci-Fi-Blockbuster neu bei Amazon Prime: Seit 6 Jahren warten wir auf die Fortsetzung

Mit Star Trek Beyond hat sich in den letzten Tagen ein ausgezeichneter Science-Fiction-Blockbuster in den Katalog von Amazon Prime geschlichen. Bis heute warten wir auf seine Fortsetzung.

Der 2009 erschienene Star Trek erweckte eines der populärsten Franchises unserer Zeit auf der großen Leinwand zu neuem Leben. Vier Jahre später erschien die Fortsetzung Star Trek Into Darkness und untermauerte den Blockbuster-Status der Science-Fiction-Reihe. Der Produktion eines dritten Teils stand somit nichts im Weg.

Als der 185 Millionen US-Dollar teure Star Trek Beyond im Sommer 2016 in die Kinos kam, vermochte er jedoch, keine hohen Wellen zu schlagen. Mit einem weltweiten Einspiel von 343 Millionen US-Dollar ist er der schwächste Teil der Trilogie. Auch das Publikum reagierte verhältnismäßig verhalten auf das Sci-Fi-Abenteuer.

Jetzt bei Amazon Prime: Der Sci-Fi-Blockbuster Star Trek Beyond ist nicht zu unterschätzen

Keine große Khan-Enthüllung, keine großen Weltraumschlachten: Star Trey Beyond fällt eine ganze Liga kleiner aus als die vorherigen zwei Abenteuer. Vielmehr fühlt sich der Film wie eine klassische Star Trek-Episode in Spielfilmlänge an, was offenbar nicht ausreichte, um die Fortsetzung in einem Blockbuster-Überflieger zu verwandeln.

Hier könnt ihr den Trailer zu Star Trek Beyond schauen:

Star Trek Beyond - Trailer (Deutsch) HD

Sehenswert ist Star Trek Beyond dennoch. Wo viele Fortsetzungen die gleiche Geschichte wie ihre Vorgänger erzählen und dabei nur größer, lauter und schneller wirken, wählt Beyond einen anderen Weg. Captain Kirk und seine Crew crashen auf einen fremden Planeten und müssen daraufhin schauen, wie sie von dort wieder wegkommen.

Aus dieser simplen Prämisse holt Regisseur Justin Lin erstaunlich viel heraus, was nicht zuletzt am Zusammenspiel des famosen Ensembles liegt. Der Cast war schon immer die größte Stärke des Star Trek-Reboots. Es wäre zu schade, wenn wir diesen nicht mehr wiedersehen werden. Teil 4 kommt allerdings nur müßig voran.

Zuletzt überraschte das Studio Paramount zwar mit der Ankündigung, dass Star Trek 4 bereits am 23. Dezember 2023 in den Kinos startet. Kurz darauf stellte sich jedoch heraus, dass ein Großteil des Casts gar nichts von der Ankündigung wusste. Es bleibt also spannend, ob Star Trek 4 jemals Wirklichkeit wird.

Wie hat euch Star Trek Beyond gefallen?