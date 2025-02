Fantasy-Geheimtipp bei Amazon Prime: Herrlich düstere Serie zeigt klassische Horror-Monster von einer anderen Seite

Schauriger als Nosferatu, moderne Horror-Philosophie lange vor A24, schönere Fantasy als die gesamte Kinolandschaft: all das bietet eine vergessene Serie bei Amazon Prime.

Wir leben in einer Ära der Monster-Neuauflagen. Nosferatu ist nach über 100 Jahren zurück auf der Leinwand, der Wolf Man erhält ein neues Gesicht und Renfield betrachtete Dracula aus neuen Augen. Doch lange vor all diesen Ansätzen gab es eine kleine, feine, maßlos unterschätzte Serie, die Monster, alte Legenden und literarische Held:innen auf ganz eigene Weise in ein neues Licht gerückt hat.

Blickt man auf die Besetzung mit Eva Green, Josh Hartnett und Timothy Dalton, sollte man nicht meinen, dass Penny Dreadful leicht in Vergessenheit geraten könnte. Und doch sprechen heute viel zu wenige über diese stimmungsvolle, schauerlich-fantastische Serie. Dabei ist sie sogar Teil der Streaming-Flatrate bei Amazon Prime.

Penny Dreadful bei Amazon Prime nimmt uns mit auf eine düstere Monsterjagd

London, 1891: Die Gesellschaft entwickelt sich weiter, die Industrie macht gigantische Sprünge in die Zukunft. Gleichzeitig nagt die Armut am Fundament der Stadt, die Kriminalität greift um sich, das Elend kriecht ins Mauerwerk der historischen Gebäude. doch damit nicht genug: In der Dunkelheit, versteckt im Nebel, lauern Wesen, die sich mit menschlicher Vernunft nicht erklären lassen.

Eines dieser Wesen hat die junge Mina (Olivia Llewellyn) entführt. Ihr Vater, Sir Malcom Murray (Dalton), setzt alles daran, sie wiederzufinden. An seiner Seite ist die ebenso gefährliche wie geheimnisvolle Vanessa Ives (Green). Sie engagiert als schlagkräftige Unterstützung im Kampf gegen die Dunkelheit den amerikanischen Schützen Ethan Chandler (Hartnett).

Gemeinsam beginnen sie, die düsteren Geheimnisse Londons aufzudecken und sich mit den zwielichtigen Gestalten der Unterwelt vertraut zu machen. Dazu zählen auch der schöne Liebling der gehobenen Gesellschaft Dorian Gray (Reeve Carney) und der getriebene junge Wissenschaftler Victor Frankenstein (Harry Treadaway). Doch wem man hier wirklich trauen darf, ist leider nicht so leicht zu erahnen.



Penny Dreadful hat den vielleicht cleversten Ansatz für seine klassischen Fantasy-Monster

Penny Dreadful war bereits seiner Zeit ein spannender Ansatz und bleibt es bis heute. Denn alles an dieser Serie ist bis zur Perfektion ausbalanciert – alles ist gleichzeitig modern und vertraut. Wir können in der beeindruckenden, dichten Atmosphäre des viktorianischen Londons schwelgen, ganz eintauchen in die Herkunfts-Ära unserer liebsten Monster.

Das reicht von opulentesten Ballsälen der Aristokratie bis zu den düstersten, dreckigsten Gassen Ost-Londons. Es fühlt sich nach einer Rückkehr zu den tiefliegendsten Wurzeln des klassischen Gothic Horrors an. In eine Zeit, in der Magie realer war und niemand garantieren konnte, dass in den Schatten nicht wirklich etwas Uraltes, Böses lauert.

Gleichzeitig erhält jede Figur, jedes Monster, jeder Handlungsstrang eine moderne Überarbeitung. Die Original-Ideen treffen auf scharf beobachtete, philosophische, Interpretationen des Mensch- und Monster-Seins und der Diversität des Lebens. Emotional gibt es ein Wechselspiel von bitter und süß – Tragik neben tiefschwarzem Humor, Zärtlichkeit neben Grausamkeit, Sehnsucht und Einsamkeit.

Wer also die absolut makellos abgeschmeckte Hexensud-Mischung von klassischem Horror und moderner Fantasy genießen will, sollte unbedingt von Penny Dreadful bei Amazon Prime kosten.



