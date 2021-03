Geballte Action-Power auf Amazon Prime: Alle neuen Filme und Serien im April

Im April erwarten uns einige neue Filme und Serien bei Amazon Prime. Darunter befinden sich gleich drei spannende DC-Produktionen sowie das Fast & Furious-Spin-off Hobbs and Shaw.

Was gibt es im April Neues auf Amazon Prime? Der Streaming-Dienst hat soeben sein Monatsprogramm veröffentlicht. Wir haben alle neuen Filme und Serien für euch in einer Übersicht zusammengefasst. Freuen könnt ihr euch auf reichlich Action und Spannung.

Besonders von DC erwartet uns eine Menge bei Amazon Prime im April. Während aktuell Zack Snyder's Justice League für Aufsehen sorgt, zeigt der Streaming-Dienst den ersten Wonder Woman-Film mit Gal Gadot in der Hauptrolle. Zudem treffen Anfang des Monats die DC-Serien Krypton und Swamp Thing ein.

Dazu kommt das Fast & Furious-Spin-offs Hobbs and Shaw mit Dwayne Johnson und Jason Statham, das eine epische Actionszene an die andere reiht. Vielversprechend sieht auch der Science-Fiction-Film Voyagers aus, ganz zu schweigen von der Doku Framing Britney Spears, die Anfang des Jahres in den USA für Aufsehen sorgt.

Alle neuen Filme im April bei Amazon Prime

Alle neuen Serien im April bei Amazon Prime

Das sind alle bisher bekannten Titel. Für gewöhnlich nimmt Amazon Prime im Verlauf des Monats noch weitere Filme und Serien ins Streaming-Angebot, die zuvor nicht angekündigt wurden.



