Die allerbeste Sci-Fi-Horror-Reihe kommt zu Disney+: Alle Filme und Serien im April

Das umwerfende Angebot von Disney+ und Star ist da. Der Streamingdienst bringt uns die beste Sci-Fi-Reihe der Filmgeschichte und viele neue Serien. Das sieht richtig gut aus.

Alien und Abraham Lincoln Vampirjäger bei Disney+: An diese Kombinationen müssen wir uns so langsam gewöhnen. Die Installation der neuen Programmwelt Star in der Disney+-App hält bislang, was sie verspricht: Das Angebot des Streamingdienstes wächst mittlerweile ähnlich wie die Konkurrenz von Sky, Amazon und Netflix.

Freut euch auf Alien 1 bis 3: Die beste Sci-Fi-Horror-Action-Reihe kommt zu Disney+

Im April startet bei Disney+ bzw. Star die erwähnte Alien-Ur-Trilogie mit Sigourney Weaver in der Hauptrolle. Am 2. April ist es so weit. Alien von Ridley Scott beeinflusst das Science-Fiction-Genre bis heute. Bei Moviepilot gehören zumindest die ersten beiden Filme zu am besten bewerteten überhaupt: 7.4 und 7.6.

Alle Alien Filme im Ranking

Während Teil 1 den Horror in einer engen Raumschiffkammer hält, entfesselte Avatar-Regisseur James Cameron in der Fortsetzung ein monumentales Actionfeuerwerk. Teil 3 unterscheidet sich tonal ebenfalls von seinen Vorgängern und geht mehr auf das Trauma der Hauptfigur Ripley ein. Derzeit befindet sich die erste Alien-Serie in Entwicklung, die ebenfalls bei Disney+ laufen soll.

Alle weiteren Starts bei Disney+ im April

Dazu kommen Neustarts wie Bobs Burgers, der Cartoon-Liebling ist zum ersten Mal bei einem großen Streamingdienst dauerhaft in der Flatrate verfügbar. Im wöchentlichen Rhythmus laufen die Folgen der aufsehenerregenden Serie A Teacher mit Kate Mara.



2. April

9. April

16. April

23. April

30. April

Star bei Disney+ - Lohnt es sich?

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber prüfen wir Star, die neue Themenwelt für Erwachsene bei Disney+ mit 336 Filmen & Serien auf einen Schlag:

Wie fühlt es sich an, ein FSK 16-Angebot bei Disney+ zu genießen? Ist die Preiserhöhung gerechtfertig? Und was sind die größten Serien- und Film-Highlights, die wir sofort gucken?

Auf welche Neuzugänge habt ihr direkt ein Auge geworfen?