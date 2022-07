Fantasy-Horror-Finale bei Netflix: Beliebte Serie endet mit Zeitreisen im epischen Trailer

In wenigen Tagen kehrt die Netflix-Serie Locke and Key mit der 3. Staffel zurück. Der neue Trailer kündigt ein episches Fantasy-Horror-Finale mit vielen Geheimnissen an.

Anfang Februar feierte die Comicverfilmung Locke & Key ihre Premiere. Zwei Jahre später kündigt sich das Finale der Fantasy-Horror-Serie an. Im August findet die Geschichte der Locke-Geschwister ihr Ende. Was uns genau in der 3. Staffel erwartet, zeigt der lange Trailer, der vor wenigen Stunden von Netflix veröffentlicht wurde. Einmal mehr treffen schaurige und fantastische Ereignisse aufeinander, wenn sich Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) und Bode (Jackson Robert Scott) mit den Geheimnissen eines neuen Schlüssels beschäftigen. Dieses Mal ist sogar ein Schlüssel dabei, der Zeitreisen ermöglicht. Entsprechend wild wird das letzte Abenteuer. Der Trailer zur 3. Staffel von Locke & Key bei Netflix Locke & Key - S03 Trailer (Deutsch) HD Locke & Key basiert auf der gleichnamigen Comicvorlage von Joe Hill und Gabriel Rodriguez, die sich aus sechs Sammelbänden zusammensetzt. Nachdem die Netfiix-Serie bereits einen Großteil der Geschichte verfilmt hat, dürfte es sehr spannend werden, in welche Richtung sich das Locke & Key-Finale genau entwickelt. Wann startet die 3. Staffel von Locke & Key bei Netflix? Lange müssen wir nicht mehr auf das Finale warten. Die 3. Staffel von Locke & Key startet am 10. August 2022 bei Netflix. Insgesamt erwarten uns zehn neue Episoden. Alle werden auf einen Schlag bei dem Streaming-Dienst veröffentlicht. Jetzt sichern: Der beste Sci-Fi-Film der letzten 20 Jahren im Mediabook * Podcast: Die besten Serien im Juli bei Netflix und Co. Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. seid, dann haben wir hier eine ganze Reihe an Empfehlungen für euch. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Was sind die besten Serienstarts im Juli 2022? Wir haben die 20 größten Highlights für euch herausgesucht. Mit dabei sind die neue Resident Evil-Serie, ein Mystery-Hit für Lost-Fans sowie die beste Workplace-Comedy seit Brooklyn Nine-Nine. *Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision. Wie gefällt euch der Trailer zur 3. Staffel von Locke and Key?