Fast & Furious 9 bringt vergessenen Hauptdarsteller zurück

Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

Der erste Trailer für Fast & Furious 9 steckte voller Überraschungen, doch eine ist leicht zu übersehen. Denn neben Han kehren noch zwei weitere Figuren aus Tokyo Drift zurück.

Han kehrt zurück und John Cena spielt Vin Diesels Bruder. Das sind die beiden großen Überraschungen im ersten Trailer für Fast & Furious 9, deren logistische wie (bio)logische Hintergründe eigentlich von Generationen von Wissenschaftlern studiert werden sollten.

Der fast vier Minuten lange Trailer für Fast & Furious 9, der Freitagabend veröffentlicht wurde, hatte aber noch zwei weitere Rückkehrer aus dem Franchise zu bieten und einen davon erkennt man nur, wenn man das Video in Zeitlupe schaut.

Fast and Furious: 3 Rückkehrer aus Tokyo Drift im Trailer

Einmal blinzeln und schon habt ihr den Auftritt von Lucas Black verpasst. Der Hauptdarsteller von The Fast and the Furious: Tokyo Drift taucht im Trailer nämlich ganz kurz als Sean Boswell auf.

Nachdem Sean daheim zu viele Probleme mit dem Gesetz hatte, wird er nach Tokio geschickt, um bei seinem Vater zu leben. Dort lernt er neben Han (Sung Kang) auch Dominic Toretto (Vin Diesel) kennen.

Wir haben Sean zuletzt in Fast & Furious 7 gesehen, in dem der Mittdreißiger Lucas Black nochmal den Teenie-Raser spielt. Sean gibt Dom einige Andenken von Han, darunter ein Foto der verstorbenen Gisele (Gal Gadot) und Doms Halskette mit Kreuz.

Sean und Han sind aber nicht die einzigen Figuren in Fast & Furious 9, die wir durch Tokyo Drift kennengelernt haben. In der Trailer-Szene sprechen Tej (Ludacris) und Roman (Tyrese Gibson) nämlich mit Earl (Jason Tobin), der Sean in Tokyo als Mechaniker unterstützt hat.

Wir können also gespannt sein, ob Han, Sean und Earl in Fast & Furious 9 auch eine gemeinsame Szene teilen, und ob irgendjemand anmerkt, dass Sean Boswell immer noch zehn Jahre älter aussieht, als er eigentlich ist. Andererseits ist Street Racing ein ziemlich stressiges Hobby ...

Lucas Blacks Instagram-Post vom Fast and Furious-Set (inklusive Raketenauto):

Fast & Furious 9: Eine Saga voller Rückkehrer?

Es bahnt sich schon jetzt an, dass Fast & Furious 9 und vermutlich auch Teil 10 die 20-jährige Geschichte der "Family" zu einem dramatischen Höhepunkt führen sollen. Immerhin lautet der Originaltitel des neusten Films F9: The Fast Saga.

Es ist durchaus wahrscheinlich, dass die drei Kumpels aus Tokyo Drift nur der Anfang sind, wenn es um die Rückkehr der Freunde und Familienmitglieder des Fast-Universums geht. Mit Cipher (Charlize Theron) steht zudem eine altbekannte Bösewichtin für Teil 9 fest und die Hoffnungen auf eine Rückkehr von Gal Gadot als Gisele hält auch manch Fan noch am Leben.



Dass nun ausgerechnet Han, Sean und Earl zurückkehren, ist auch eine feine Rahmung für die schnelle und furiose Karriere von Justin Lin. Zum ersten Mal seit Teil 6 führt Lin wieder Regie bei einem Fast & Furious-Film und schließt durch das Casting den Bogen zu seinem Hollywood-Einstand Tokyo Drift.



Mehr für Fans: Die offizielle Reihenfolge von Fast and Furious

Lins Verbindung zu Sung Kang und Jason Tobin geht übrigens noch weiter zurück: Beide spielen in Better Luck Tomorrow mit, der Justin Lin 2002 seinen Indie-Durchbruch bescherte.

Noch ein Fakt am Rande: Better Luck Tomorrow wurde im Nachhinein zum inoffiziellen Fast & Furious-Film. Sung Kang spielt in dem Krimi nämlich einen gewissen Han Lue und Lin selbst bestätigte, dass es sich bei den beiden Hans um dieselbe Figur handelt.

Fast & Furious 9 startet am 21. Mai 2020 in den deutschen Kinos und Teil 10 soll im April 2021 folgen.

