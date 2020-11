Fear the Walking Dead: Kann Staffel 6 das Spin-off-Desaster retten?

Auf Amazon Prime Video überrascht Fear the Walking Dead mit einer fantastischen 6. Staffel. Warum die neuen Folgen so gut sind? Darüber sprechen wir im Podcast.

Das Spin-off Fear the Walking Dead genießt unter Fans nicht den allerbesten Ruf. Und durch die geradezu desaströse 5. Staffel der Zombieserie wurden viele Zuschauende vergrault. Überraschend hat Fear noch ein Ass im Ärmel: die hervorragende Staffel 6. Aber kann eine grandiose Staffel die Serie wirklich rehabilitieren?

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber widmen sich Serien-Experte Max und Video-Redakteur Yves dem The Walking Dead-Spin-off Fear the Walking Dead und sprechen über die Entwicklung der Serie sowie über die fantastische 6. Staffel, die auf dem besten Weg ist, zu den Highlight-Staffeln des gesamten The Walking Dead-Franchise zu werden.

Jetzt Reinhören: Fear the Walking Dead Staffel 6 solltet ihr nicht verpassen

Fear the Walking Dead: Eine Zombie-Serie mit Identitätskrise

Vor 5 Jahren begann Fear the Walking Dead als Prequel-Serie zu The Walking Dead, das ohne direkte Verbindungen zur Mutterserie von den frühen Tagen der Zombie-Apokalypse erzählte. Seitdem hat sich viel verändert. Obwohl sich Fear mit jeder Staffel neu erfindet und immer wieder das Setting oder den Look ändert, erfolgt in Staffel 4 der große Bruch, als Morgan Jones in die Serie tritt.

Mit Morgan wurde Fear the Walking Dead fest mit der Hauptserie verbunden. Morgan wurde zur neuen Hauptfigur einer Serie, die sich immer mehr von ihrer ursprünglichen Prämisse verabschiedet. Und dann folgte das große Staffel 5-Desaster, als Fear plötzlich von einer düsteren Dramaserie zu einer beschwingten Abenteuerserie mit Comedyeinschlag (Bier-Ballons!) mutierte.

Schaut den Trailer zu Fear the Walking Dead Staffel 6 bei Amazon Prime Video:

Fear the Walking Dead - S06 Comic Con Trailer (English) HD

Kaum eine der zentralen Figuren war noch wieder zu erkennen oder handelte so, wie wir es von ihnen gewöhnt waren. Fear the Walking Dead steckte tief in einer Identitätskrise, die zahlreiche Fans endgültig dazu bewegte, der Serie den Rücken zu kehren. Und dann kam Staffel 6 ...

Fear the Walking Dead: Staffel 6 macht uns fassungslos

Ich hatte Fear the Walking Dead schon aufgegeben. Mich graute es, mich noch einmal für die Arbeit durch eine sagenhaft schlechte Staffel zu quälen. Geradezu schockiert und irritiert war ich dann vom Auftakt der 6. Staffel.

© AMC Fear the Walking Dead Staffel 6

Denn dieser lässt Morgan nach 10 Jahren The Walking Dead plötzlich so interessant wie nie werden. Woche für Woche überrascht Staffel 6 erneut mit kreativen Anthologie-Folgen, die mich mitfiebern lassen.

Was Fear the Walking Dead Staffel 6 besser macht

starker Fokus auf einzelne Figuren aus dem großen Ensemble

Fear bringt die Western-Einflüsse in den Vordergrund

in den Vordergrund Fall der Woche-Folgen mit klarem Spannungsbogen

verschiede Genre-Folgen vom Heist bis zum Krimi

ambivalente Figuren ohne klares Gut-Böse-Schema

Mit der ersten Hälfte von Staffel 6 legt Fear the Walking Dead die Messlatte für weitere Folgen extrem hoch. Moralische Dilemma, spannende Konflikte unter den Hauptfiguren sowie der frische Ideen-Ansatz machen die Serie endlich wieder sehenswert. Ihr seid immer noch nicht überzeugt? Dann hört am besten mal in unsere Podcast-Folge rein.

