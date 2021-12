Fear the Walking Dead korrigiert größten Fehler: Totgeglaubte Figur kehrt nach 4 Jahren überraschend zurück

Fear the Walking Dead Staffel 7 kehrt 2022 mit neuen Folgen und einer großen Überraschung zurück. Denn die totgeglaubte Hauptfigur Madison feiert nach 4 Jahren ihre Rückkehr.

"Niemand ist fort, bis er wirklich fort ist.". An dieses Zitat klammern sich Fans der Zombie-Serie Fear the Walking Dead seit Hauptfigur Madison Clark in Staffel 4 unrühmlich aus der Handlung katapultiert wurde. Viele Zuschauende fühlten sich vor den Kopf gestoßen. Nun wird dieser Fehler endlich korrigiert.

In der Talkshow Talking Dead überbrachte Darstellerin Kim Dickens am vergangenen Sonntag höchstpersönlich die frohe Kunde: Madison lebt und kehrt 2022 zurück ins The Walking Dead-Universum. Nach einem kleinen Auftritt in der zweiten Hälfte von Staffel 7 wird sie in der frisch bestellten Staffel 8 wieder zur Hauptbesetzung gehören.

Fear the Walking Dead: Madison lebt und wird in Staffel 8 wieder zur Hauptfigur

Bevor Fear the Walking Dead mit einem Crossover zur Morgan-Show umgewandelt wurde, war es eine Geschichte über die Familie Clark. Das sollte sich in Staffel 4 ändern, als nicht nur Nick Clark, sondern gleich auch die zentrale Hauptfigur Madison scheinbar ins Jenseits befördert wurde. Wäre da nicht das nicht unwichtige Detail, dass wir Madison nie wirklich haben sterben sehen.

© AMC Madison in Fear the Walking Dead

Seither wirft Madison – ähnlich wie Rick Grimes nach seinem Abschied – einen Schatten über Fear the Walking Dead. Fans weigerten sich ihren Tod anzuerkennen, während die Showrunner Ian Goldberg und Andrew Chambliss durch Rätsel innerhalb der Serie und verheißungsvollen Interview-Aussagen immer wieder mit unseren Hoffnungen spielten.

Jetzt hat das quälende Madison-Baiting vor und hinter der Kamera endlich ein Ende. Und die Fans sind daran nicht ganz unbeteiligt, wie Kim Dickens erklärt:

Ich möchte, dass diese Fans wissen, dass es mit die Welt bedeutet hat. Und ich denke, dass es eine signifikante Auswirkung darauf hatte, dass ich jetzt zurückkommen kann.

Fear the Walking Dead Staffel 7 wird ab dem 18. April 2022 bei Amazon Prime Video fortgesetzt. Im Verlauf der acht neuen Episoden wird Madison ihre Auferstehung feiern und ab Herbst 2022 in Staffel 8 wieder als Hauptfigur zu sehen sein.

Fear the Walking Dead Staffel 8: Madison bringt die Serie an einen neuen Ort

Nicht nur Kim Dickens war bitter enttäuscht, dass sie und Lennie James aka Morgan nie in einer Szene zusammen zu sehen waren. Diesen Fehler wird Fear the Walking Dead bald endlich korrigieren.

Schaut den Trailer zu Fear the Walking Dead Staffel 7B – noch ohne Madison

Fear the Walking Dead - S07B Trailer (English) HD

Achtung, es folgen Spoiler zum Staffel 7-Midseason-Finale: Wenn Madison zurückkehrt, wird sich für sie einiges drastisch verändert haben. Nicht nur ist in ihrer Abwesenheit Sohn Nick gestorben. Ihre Tochter Alicia und ihr Wegbegleiter Victor Strand befinden sich nun inmitten eines nuklear verseuchten Texas im Krieg miteinander. Könnte ihre schockierende Rückkehr diesen Kampf beenden?

Wir können zudem nur hoffen, dass Madison zur rechten Zeit zurückkehren wird. Denn im Midseason-Finale erfuhren wir, dass Alicia nach einem Zombiebiss und anschließender Armamputation mit einer schweren Infektion zu kämpfen hat, die ihren baldigen Tod ankündigt.



Zugleich verspricht Madisons Rückkehr riesige Veränderungen für Fear the Walking Dead. Denn für Staffel 8 wird die Produktion der Serien von Texas nach Savannah im US-Bundesstaat Georgia verlagert. Könnte dort etwa der mysteriöse Ort namens Padre liegen? Wir sind uns sicher, dass Madison bei ihrer Rückkehr Antworten im Gepäck haben wird.

Freut ihr euch, dass Madison bald wieder Teil von Fear the Walking Dead sein wird?