Grausamster The Walking Dead-Schurke: Der neue Negan muss jetzt wirklich sterben

Mit der 7. Staffel hat Fear the Walking Dead den Charakter Victor Strand als finsteren Negan-Ersatz vorgestellt. Nach der neuesten Folge steht fest: Strand ist wirklich der grausamste Bösewicht des The Walking Dead-Universums.

Achtung, Spoiler zu Fear the Walking Dead Staffel 7: In der siebten Staffel von Fear the Walking Dead müssen Morgan und Co. nicht nur in der radioaktiv verseuchten Landschaft von Texas ums Überleben kämpfen, sondern sich auch einem unerwarteten Schurken entgegenstellen. Nach 6 Jahren hat sich Hauptfigur Victor Strand (Colman Domingo) zum Vollblutschurken transformiert.

In der Episode Bis zum Tod widmet sich die weiterhin als Anthologie angelegte 7. Staffel dem The Walking Dead-Ehepaar Dwight und Sherry, das einst unter dem Savior-Anführer Negan gelitten hat. Unser Video-Redakteur Yves hat seine Meinung zur neuen Folge einem kurzen Video für euch zusammengefasst und erzählt, warum Strand tatsächlich noch viel grausamer ist als Negan.

Fear the Walking Dead Staffel 7: Warum Strands Tage gezählt sind

Nach der Nuklearkatastrophe in Texas hat sich Victor Strand in einem alten Bürogebäude eine sichere Zuflucht erschaffen. Hier regiert er auf seine ganz spezielle Weise als strenger Anführer, der nur Menschen in seine Gemeinschaft aufnimmt, die ihm von Nutzen sind. Menschen als Ressourcen? Ein Ort, der vom Anführer Sanctuary genannt wird?

Dwight (Austin Amelio) und Sherry (Christine Evangelista) durchschauen Strand sofort. Nach ihren traumatischen Erlebnissen mit Negan wollen sie sich nicht noch einmal einem derartigen Anführer anschließen. Im Verlauf der Folge enthüllt sich schließlich Strands wahre Bösartigkeit. Er lässt eine Familie und deren kleine Tochter umbringen, um Sherry und Dwight zu manipulieren.

Auch wenn Negan zahlreiche Menschen tötete, handelte er jedoch nach einem eigenen Kodex. Er hätte niemals wissentlich ein Kind töten lassen. Und damit ist Strand noch grausamer als Negan. Nach dieser Aktion ist sein Charakter nicht mehr zu rehabilitieren und seine Tage in Fear the Walking Dead sind gezählt.

Victor Strands unausweichlicher Tod wird ein großer Verlust für Fear the Walking Dead. Denn Colman Domingo brachte uns mit dem gefährlichen Opportunisten und Überlebenskünstler Strand in den vergangenen Jahren eine der spannendsten Figuren des The Walking Dead-Spin-offs.

Staffel 7, Episode 6: Wann kommt die nächste Folge von Fear the Walking Dead zu Amazon?

Die nächste Folge der Zombieserie trägt den Titel Reclamation und stellt den Charakter Althea ins Zentrum der Handlung. Gemeinsam mit Morgan befindet sie sich auf der Flucht vor Soldaten des CRM, die sie töten wollen. Fear the Walking Dead S07E06 wird in Deutschland am kommenden Montag, den 22. November 2021, bei Amazon Prime Video veröffentlicht.

Fear the Walking Dead Staffel 7: Episodentitel und Startdaten

Folge 6: Reclamation - 22. November 2021 bei Amazon

- 22. November 2021 bei Amazon Folge 7: The Portrait - 29. November 2021 bei Amazon

- 29. November 2021 bei Amazon Folge 8: TBA - 6. Dezember 2021 bei Amazon

- 6. Dezember 2021 bei Amazon Folge 9: Staffel 7B ab Frühjahr 2022 bei Amazon

Podcast: Wie schlägt sich The Walking Dead in Staffel 11?

The Walking Dead, die Serie, wird mit dem Finale der 11. Staffel enden. Doch The Walking Dead, das Franchise, geht weiter. Wir sprechen im Podcast über über den Beginn einer neuen Ära mit dem Fokus auf die erste Folge der 11. Staffel.

Wir sprechen über unsere Erwartungen und Wünsche für die 11. Staffel von The Walking Dead. Was wissen wir über die Handlung? Was sind unsere Theorien? Wer steht auf unserer Todesliste? Und werden wir Rick Grimes nochmal sehen?