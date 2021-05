Fear The Walking Dead Staffel 6 überrascht mit radikalstem Twist der Serie

Die neue Episode der 6. Staffel von Fear the Walking Dead ist auf Amazon Prime Video verfügbar. Und diese endet mit einem radikalen Twist. Was das für das explosive Finale und Staffel 7 bedeutet, erfahrt ihr hier.

Die 6. Staffel von Fear the Walking Dead ist ein unerwartetes Highlight und gehört zu den besten Staffeln aus 10 Jahren The Walking Dead. Nachdem das packende Reboot des Negan-Krieges beendet wurde, eröffnete sich einer neue Handlungsstrang um Serienkiller, Bunker-Menschen und Atom-U-Boote.

Kommende Woche ist Fear the Walking Dead Staffel 6 schon wieder vorbei. Dann läuft das bombastische Finale bei Amazon Prime Video. Die 15. Episode namens USS Pennsylvania lässt bereits erahnen, dass Staffel 7 die Zombie-Serie radikal verändern wird.

Achtung, es folgen Spoiler zu Fear the Walking Dead Staffel 6, Folge 15:

Fear the Walking Dead Staffel 6: Folge 15 endet einem Knall

Die 14. Episode namens Mutter hinterließ uns mit einem gemeinen Cliffhanger. Hier erfuhren wir nicht nur den wahren Plan des Bunker-Anführers Teddy (John Glover). Es wurden auch die Weichen für einbahnbrechendes Finale, das Fear the Walking Dead grundlegend verändern könnte.

Vor dem Fear the Walking Dead-Final: Madisons Vermächtnis und Teddys Plan

Madisons Vermächtnis und die Bedeutung des Schlüssels | Fear The Walking Dead Staffel 6 Folge 14

Teddy will Texas mithilfe einer Rakete aus dem gestrandeten Atom-U-Boot dem Erdboden gleichmachen. Einzig Alicia (Alycia Debnam-Carey), die von Teddy in einen Bunker eingeschlossen wurde, soll überleben und schließlich eine neue und bessere Welt errichten – ganz durchdacht scheint der Plan des Psychopathen aber nicht.

In der vorletzten Folge von Staffel 6 wollen Morgan (Lennie James) und Co. nun Teddys Plan vereiteln und betreten das von Zombies überlaufene U-Boot. Am Ende erwartet uns der große Schock: sie kommen zu spät. Keine Heldentat oder Rettung in letzter Sekunde kann das Unvermeidbare noch aufhalten.



© AMC Fear the Walking Dead: Das Ende ist nah

Die ultimative Zerstörung steht unmittelbar bevor. Eine Rakete mit 10 nuklearen Sprengköpfen wurde abgeschossen und steuert auf mehrere Gebiete in Texas zu. Wo die Sprengköpfe einschlagen werden, wissen die Figuren nicht. Alles, was sie im Staffel 6-Finale noch tun können, ist das Weite zu suchen.

Explosives Finale: Fear the Walking Dead steuert auf eine radikal veränderte Staffel 7 zu

Wird Fear the Walking Dead tatsächlich soweit gehen und in Staffel 7 zu einer Art Fallout werden? Kein Deus Ex Machina-Moment kann den Untergang von Texas jetzt noch glaubwürdig abwenden. Entweder erwartet uns im Finale der dämlichste Twist aller Zeiten oder das größte Ereignis seit Beginn der Zombie-Apokalypse.

© AMC Fear the Walking Dead

Achtung, ab hier folgen mögliche Spoiler: Showrunner Andrew Chambliss sprach bereits im März im Rahmen der WonderCon@Home über das "explosive" Finale und machte wenig Hoffnung auf ein Happy End:

Das Ende dieser Staffel wird weitreichende Veränderungen bringen – für die Charaktere und die Welt, in der sie Leben. Und es wird wirklich verändern, was die Serie in Zukunft in Staffel 7 sein wird.

Oder um es mit Morgan-Darsteller Lennie James' Worten zu sagen: "Dieses Finale hat echt dicke Eier!"

Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich Fear the Walking Dead durch die Zerstörung Texas' grundlegend verändern könnte – vorausgesetzt, es können sich genug Charaktere zuvor in Sicherheit bringen.

Werden die Überlebenden Texas verlassen und einen komplett neuen Handlungsort aufsuchen? Wird sich Staffel 7 nur in Bunkeranlagen abspielen? Oder wagt Fear the Walking Dead endlich den großen Zeitsprung, um mit The Walking Dead aufholen zu können?

Das Ende ist der Anfang – einer komplett neuen Serie? Das Finale von Staffel 6 mit dem Titel The Beginning ist ab dem 7. Juni 2021 bei Amazon Prime Video zu streamen.

Fear the Walking Dead - Staffel 6 rettet das Spin-off-Desaster

