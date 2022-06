Fluch der Karibik-Ersatz ohne Johnny Depp: Gefeierter Piraten-Hit geht weiter, aber mit großer Änderung

Die Piraten-Serie Our Flag Means Death stiehlt seit Anfang des Jahres den Fluch der Karibik-Filmen mit Johnny Depp die Show. Jetzt konkretisieren sich die Dreharbeiten für die 2. Staffel.

Ob wir Johnny Depp jemals wieder als Captain Jack Sparrow in einem Fluch der Karibik-Film sehen werden, ist ungewiss. Mit Our Flag Means Death startete dafür Anfang des Jahres eine Piraten-Alternative, die sich im Internet großer Beliebtheit erfreut. Seit ein paar Tagen steht fest: Die Abenteuer auf hoher See gehen definitiv weiter.

Letzte Woche berichteten wir, dass Our Flag Means Death um eine 2. Staffel verlängert wurde. Nun trudeln die nächsten Infos zur Fortsetzung der Piraten-Serie ein. Aus einem Bericht von Collider geht hervor, dass uns eine neue Kulisse erwartet. Gedreht werden die nächsten Episoden nämlich in Neuseeland.

Der Fluch der Karibik-Ersatz Our Flag Means Death macht sich auf den Weg nach Neuseeland

Our Flag Means Death wurde bisher in Los Angeles gedreht. Für die Schiffszenen im Wasser wurde die bahnbrechende StageCraft-Technologie genutzt, die erstmals bei der Star Wars-Serie The Mandalorian zum Einsatz kam und zuletzt auch bei Kinofilme wie The Batman und Thor 4: Love and Thunder eine wichtige Rolle spielte.

Hier könnt ihr den Trailer zu Our Flag Means Death schauen:

Our Flag Means Death - S01 Trailer (English) HD

Wo wir schon bei Thor sind: Der größte Name bei Our Flag Means Death ist Taika Waititi. Nicht nur zeigt er sich als Blackbeard vor der Kamera. Er begleitet das Projekt auch als ausführender Produzent und hat die erste Episode selbst inszeniert. Dank The Mandalorian und Thor 4 bringt er reichliche StageCraft-Erfahrung mit.

Zum Dreh der 2. Staffel äußert sich Waititi wie folgt:

Wir fangen hoffentlich im Oktober mit den Dreharbeiten [zur 2. Staffel von Our Flag Means Death] an und werden in Neuseeland drehen. Wir haben [die 1. Staffel] in Los Angeles gedreht. Ein seltsamer Ort, um etwas mit viel Ozean umzusetzen. Also gehen wir jetzt nach Neuseeland, das davon umgeben ist. Das ist eine der Sachen, auf die ich mich am meisten freue.

Wann startet die 2. Staffel von Our Flag Means Death?

Ein offizielles Startdatum für die 2. Staffel von Our Flag Means Death gibt es noch nicht. Viel wichtiger ist für uns sowieso die Frage, wann die 1. Staffel endlich nach Deutschland kommt. Bisher müssen wir uns mit kurzen Clips und den Memes auf Twitter begnügen.

