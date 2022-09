Gal Gadot tauscht Dwayne Johnson gegen Matthias Schweighöfer: Erstes Video zu Netflix-Action Heart of Stone

Nach Dwayne Johnson steht Gal Gadot mit Matthias Schweighöfer vor der Netflix-Kamera. Das erste Video zu Heart of Stone entführt Action-Fans in die Welt der Geheimdienste.

DC-Kriegerin Gal Gadot (Wonder Woman) lieferte sich für den Netflix-Kracher Red Notice bereits Gefechte mit Dwayne Johnson und Ryan Reynolds. Nun taucht sie für den Streamer in die Welt der Geheimagent:innen ein. In der ersten Vorschau zu Heart of Stone hat sie die beiden amerikanischen Stars gegen Matthias Schweighöfer (und Fifty Shades-Star Jamie Dornan) getauscht.

Schaut euch hier den ersten Teaser zu Heart of Stone an:

Heart of Stone - Vorschau (Deutsche UT) HD

Netflix-James Bonds: Gal Gadot und Matthias Schweighöfer werden zu Action-Agenten

Zur Story von Heart of Stone ist bisher kaum etwas bekannt. Gadot soll eine weibliche Agentin namens Rachel Stone spielen (via Screenrant ). Laut einem Bericht von Deadline orientiert sich der Film an den großen 007- und Mission: Impossible-Franchises.

Bei Netflix & Amazon: Die 5 besten Matthias Schweighöfer-Filme

Cast und Crew können sich allerdings bereits sehen lassen. Neben Gadot und Schweighöfer wird unter anderem Jamie Dornan (Belfast) vor der Kamera stehen. Das Drehbuch wurde von Greg Rucka (The Old Guard) und Allison Schroeder (Hidden Figures) verfasst. Regie führt Tom Harper (Peaky Blinders).

Wann kommt der Action-Kracher Heart of Stone zu Netflix?

Heart of Stone hat bisher kein offizielles Netflix-Startdatum. Bei gegenwärtigem Stand der Produktion gehen wir von einer Veröffentlichung Ende 2022 oder Anfang 2023 aus. Drehschluss war im Juli diesen Jahres.

Was haltet ihr vom ersten Heart of Stone-Teaser?