Game of Thrones-Abrechnung: Kit Harington will nie mehr Jon Snow-Typen spielen

Game of Thrones-Star Kit Harington hat nicht nur als Jon Snow in der Serie gelitten, sondern auch privat als Darsteller unter seiner ikonischen Rolle. Nun bricht er endgültig mit der Figur.

Game of Thrones hat vielen zuvor eher unbekannten Darstellern zu großer Berühmtheit verholfen. Kit Harington wurde in den 8 Staffeln der HBO-Erfolgsserie zum Star. Rückblickend wendet er sich jetzt aber gegen seine Rolle des Jon Snow.



Game of Thrones-Kritik: Kit Harington hält Jon Snow nicht mehr für zeitgemäß

Zwar verteidigte Kit Harington zuletzt Jon Snows Ende in Game of Thrones, aber das heißt noch lange nicht, dass er je wieder einen solchen Part spielen will.

© HBO Game of Thrones: ein grimmiger Jon Snow (Kit Harington)

In einem Interview mit The Telegraph (via Indiewire ) fand Kit Harington nun deutliche Worte für seinen Bruch mit der Figur Jon Snow, die er als Schauspieler ein für alle mal hinter sich lassen will:

Ich habe das Gefühl, dass Männer emotional ein Problem haben, eine Blockierung, die noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammt und von Großvater zu Vater zu Sohn weitergebeben wurde. Wir reden nicht darüber, was wir fühlen, weil das Schwäche zeigt, weil es nicht maskulin ist.

Männern, Schauspielern und im Zuge dessen auch männlichen Rollen einen offeneren Zugang zu Gefühlen zu geben, ist aber etwas, was Kit Harington insbesondere nach Game of Thrones sehr am Herzen liegt:

© HBO Männer in Game of Thrones, aber auch Vorbilder?

[Mit Jon Snow] habe ich einen Mann porträtiert, der still und heroisch war. Wenn ich nach vorn sehe, ist das keine Rolle, die ich je wieder spielen will. Es ist nicht die Art von maskuliner Rolle, von der die Welt noch viel mehr sehen muss.

Ein Umdenken zum Thema toxischer Männlichkeit liegt im Entertainment-Bereich schon eine Weile in der Luft. Game of Thrones-Star Kit Harington will Teil davon sein und das in seinen nächsten Rollen auch widerspiegeln.

Leb wohl, Jon Snow: Wohin entwickelt sich Kit Harington nach Game of Thrones?

Viel hat Kit Harington seit dem Ende von Game of Thrones' 8. Staffel nicht gespielt. "Ich musste über die Show hinwegkommen und wusste nicht, ob ich weiter ein Schauspieler sein wollte", sagt er im Interview. Erst vor kurzem zeigte der Star sich wieder auf der Bildfläche, und zwar bei Netflix in einer neuen Serienrolle.

Seht einen neuen Kit Harington im Trailer zu Criminal: Großbritannien

Criminal - S02 Trailer (Deutsche UT) HD

Dort, in der 2. Folge der 2. Staffel von Criminal: Vereinigtes Königreich spielt er einen Mann, der unter Verdacht steht, eine Frau vergewaltigt zu haben. Weiter weg vom ehrenhaften Jon Snow könnte er mit diesem schauspielerischen Richtungswechsel wohl kaum sein.

Auch Kit Haringtons Harry Potter-Traumrolle sagt viel darüber aus, in welche Richtung er seine filmische Zukunft weiterentwickeln will. Den kommenden Marvel-Film Eternals im Blick könnte sein Dane Whitman aka Black Knight ihn mit einer neuen Blockbuster-Rolle endgültig vom Jon Snow-Image des leise leidenden Helden lösen ... und damit vielleicht auch Kit Haringtons Leiden beenden.

Game of Thrones: Der Podcast 1 Jahr nach dem großen Serienfinale

Das Finale von Game of Thrones war umstritten, die Showrunner gerieten ins Kreuzfeuer von Kritikern und Fans. In dieser Folge von Streamgestöber wird nach einem Jahr Rückschau auf das Ende der größten Serie der letzten Jahre gehalten.

Jenny Ullrich, Matthias Hopf und Jenny Jecke nehmen die 8. Staffel nochmal unter die Lupe. Ändert sich der Blick auf die damaligen Kritikpunkte mit einem Jahr Abstand? Fallen bestimmte Probleme noch stärker auf, während andere keine Rolle mehr spielen? Das und mehr besprechen sie im Rückblick auf das Ende von Game of Thrones.



