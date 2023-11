Die 79 besten neuen Serienstarts im Dezember 2023 – bei Netflix, Amazon & im TV

Im Dezember starten die Fantasy-Serie Percy Jackson, die nächste The Walking Dead-Serie und vieles mehr. Hier gibt's die Übersicht der wichtigsten Starttermine bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Über 100 Serienstarts gab es im November zu entdecken – darunter die opulente Godzilla-Serie Monarch: Legacy of Monsters und die Rückkehr des Sci-Fi-Highlights For All Mankind. Bevor das Jahr zu Ende geht, könnt ihr euch im Dezember noch auf einige spannende Neuheiten freuen: die Fantasy-Hoffnung Percy Jackson von Disney+, ein Haus des Geldes-Prequel, The Walking Dead-Nachschub, die nächste Anime-Realverfilmung von Netflix und vieles mehr.

Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serien-Starts im Dezember als Liste erstellt.

Serien-Starts bei Amazon

Serien-Starts bei Disney+

Serien-Starts bei Netflix

weitere Starts im TV und Stream

US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Dezember

Amazon Reacher Staffel 2

15.12.2023: Reacher, Staffel 2

Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Dezember

Disney+ gibt der Fantasy-Reihe Percy Jackson eine neue Chance:

Percy Jackson: Die Serie - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Dezember

Fantasy-Action: Nach One Piece kommt die nächste Anime-Verfilmung zu Netflix

Yu Yu Hakusho - Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Deutsche Starts: Neue Serien im Dezember bei ARD, ZDF und mehr

Deutsche Starts: Neue Staffeln im Dezember bei Sky und mehr

Internationale Starts: Neue Serien und Staffeln im Dezember 2023

Podcast: Die derzeit 23 besten Serien 2023 bei Netflix & Co.

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber haben für euch die 23 besten Serien aus der ersten Jahreshälfte 2023 gekürt:

Welche Titel aus den endlosen Startlisten von Netflix, Amazon, Disney+ und mehr haben sich in diesem Jahr bisher wirklich gelohnt? Welche Geheimtipps gab es zu entdecken?

Unter anderem sind folgende Serien-Highlights mit dabei: 1923, Abbott Elementary, Arnold, Atlanta, Cunk on Earth, Daisy Jones and The Six, Silo, Ted Lasso, The Night Agent und Yellowjackets.