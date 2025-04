Idealer Bridgerton-Ersatz bei Netflix: Er verfilmt eine über 150 Jahre alte Geschichte in umwerfend schönen Bildern neu

Bis wir endlich in den Genuss der 4. Staffel von Bridgerton kommen, gibt es bei Netflix einige Filme, die sich als perfekter Ersatz anbieten, um die lange Wartezeit auf die neuen Folgen zu überbrücken.

Bridgerton ist eine der erfolgreichsten Serien in der Netflix-Geschichte. Dennoch überstürzt der Streaming-Dienst nichts, wenn es um die Fortsetzung des Historiendramas geht. Im Gegenteil: Zwei Jahre Wartezeit liegen zwischen jeder Staffel. Dadurch kann gewährleistet werden, dass die Serie ihr hohes Niveau in der Produktion hält.

Für Fans, die sehnlichst auf den Start der 4. Staffel von Bridgerton warten, bedeutet das allerdings auch, dass wir dieses Jahr nicht ins London des 19. Jahrhunderts zurückkehren und den Klatsch und Tratsch der Ballsaison erfahren werden. Daher haben wir geschaut, was Netflix in der Zwischenzeit als Streaming-Alternative anbietet.

Bridgerton-Ersatz bei Netflix: Little Women von Greta Gerwig ist eine herausragende Literaturverfilmung

Nachdem wir euch in den vergangenen Wochen mit Stolz und Vorurteil sowie Sinn und Sinnlichkeit zwei sehr ähnlich gelagerte Liebesfilme im historischen Setting vorgestellt haben, wagen wir diese Woche den Sprung über den Ozean und blicken von England in die USA, wo es ebenfalls prächtige Kostüme und große Emotionen zu entdecken gibt. Unser Bridgerton-Ersatz der Woche ist die Literaturverfilmung Little Women.

Hier könnt ihr den Trailer zu Little Women schauen:

Little Women - Trailer (Deutsch) HD

Die Geschichte geht auf den gleichnamigen Roman von Louisa May Alcott zurück, der erstmals 1868 und 1869 in zwei Teilen veröffentlicht wurde. Verfilmungen des Stoffs sind im Lauf der Zeit einige erschienen. Die Little Women-Adaption, den wir euch heute ans Herz legen wollen, stammt von Barbie-Regisseur Greta Gerwig aus dem Jahr 2019.

Der Film erzählt aus dem Leben der vier Schwestern Jo (Saoirse Ronan), Meg (Emma Watson), Amy (Florence Pugh) und Beth (Eliza Scanlen), die während des amerikanischen Bürgerkriegs in Massachusetts aufwachsen und unterschiedlicher kaum sein könnten. Das Konfliktpotenzial im Hause March liegt damit auf der Hand.

Die belesene Jo trifft auf die aufbrausende Amy, während Meg es gar nicht erwarten kann, sich endlich einem Leben in Konventionen hinzugeben, und Beth versucht, zwischen all diesen verschiedenen Fronten ihren Platz zu finden. Und dann kommen Dinge wie Liebe und Eifersucht ins Spiel, die das Zusammenleben komplizierter machen.

Little Women wartet mit mindestens genauso vielen Gefühlen wie Bridgerton auf, wenn nicht sogar mehr

Gerwig, die ebenfalls das Drehbuch schrieb, bringt große Begeisterung und Liebe für jede der vier Figuren im Zentrum des Films mit, egal, ob sie gerade zusammenhalten oder sich streiten. Little Women findet im unscheinbaren Alltag der Schwestern berührende Coming-of-Age-Geschichten – eingebettet in ein detailliertes Produktionsdesign.

Kaum betritt man die Welt von Gerwigs Film, versteht man, warum die Vorlage als solch ein zeitloser Klassiker gilt. Die Wünsche, Träume und Sehnsüchte der Figuren werden in wunderschönen Landschaften greifbar, die wirken, als wären sie aus einem verträumten Gemälde entsprungen – jeder Pinselstrich ein neuer Frame.

Mitunter fühlt sich der Film an, als folgen wir einem Tanz, der sich aus den verträumten 35-mm-Bildern von Yorick Le Saux, dem eleganten Schnitt von Nick Houy und der verspielten wie mitreißenden Musik von Alexandre Desplat zusammensetzt, während Gerwig die Möglichkeiten des Filmemachens genauso neugierig und enthusiastisch ausprobiert wie Jo die Möglichkeiten des Schreibens.

Zwar dringt durch Little Women nicht ganz so viel Gossip, wie wir es aus Bridgerton gewohnt sind. Wenn ihr aber auf der Suche nach einem richtig starken Film seid, der mit sehr viel Empathie für die teil verborgenen, teils sprudelnden Gefühle seiner Figuren aufwartet, dürfte auch Gerwigs Alcott-Adaption sehr glücklich machen.